إيسايلا: أشعر بخيبة أمل والخسارة تزيد الضغط على بني ياس

أعرب الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام الوحدة 1-2، مؤكداً أن بني ياس كان يستحق نتيجة أفضل بعد المستوى الذي قدمه، خاصة في الشوط الثاني.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «إنها نتيجة مؤلمة ومخيبة للآمال، لأنني أعتقد أننا نستحق أكثر، فقد أتيحت لنا فرص جيدة، خصوصاً في الشوط الثاني، لكننا كنا ساذجين في بعض المواقف ولم نحسن استغلال الفرص المتاحة».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق من فرق المقدمة، واللاعبون بذلوا كل ما لديهم، لدينا مجموعة تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب، وهم بحاجة إلى الوقت والثقة واكتساب الخبرة».

ورفض مدرب بني ياس اعتبار عدم التركيز السبب الرئيسي وراء الخسائر المتتالية، موضحاً: «لا أعتقد أن المشكلة تتعلق بالتركيز فقط، بل بالضغط النفسي، عندما تكون قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية، يصبح الضغط أكبر على اللاعبين، خصوصاً الشباب، وقد يؤدي ذلك إلى التراجع أو ارتكاب أخطاء في لحظات حاسمة».

وختم: «نحتاج إلى نتيجة إيجابية واحدة تمنحنا الثقة، الخسارة في المباريات الثلاث الأولى تزيد الضغط علينا، والمباراة القادمة ستكون صعبة ومهمة، لكن علينا أن نعد اللاعبين جيداً ونقدم أفضل ما لدينا للخروج من هذا الوضع الصعب».