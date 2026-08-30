علاء زهير ينقذ الوحدة أمام بني ياس





خطف الوحدة فوزاً بشق الأنفس في الوقت القاتل 2-1 على ضيفه بني ياس، مساء الأحد، على استاد آل نهيان في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد «العنابي» أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

ومنح المدافع علاء الدين زهير الوحدة الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة، بعدما تابع كرة ارتدت من حارس بني ياس فهد الظنحاني، ليكسر حالة التعادل ويمنح فريقه انتصاراً ثميناً تقدم به إلى المركز التاسع، بينما بقي بني ياس من دون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وشهدت تشكيلة الوحدة مشاركة عدد من الوافدين الجدد، بينهم المدافع موسى ديارا ولاعب الوسط السلوفيني آدم تشيرين والظهير التونسي أمان الله مجاهد.

وكاد بني ياس أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، عندما انفرد محمد عوض الله بالمرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وافتتح فاكوندو دانييل التسجيل للوحدة في الدقيقة 23، بعدما حول عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل الشباك، قبل أن يدرك يوسف نياكاتيه التعادل لبني ياس في الدقيقة 42 برأسية من عرضية ماكنزي هانت.

وأهدر عمر خريبين فرصة للوحدة في الدقيقة 70، قبل أن يتألق الظنحاني في التصدي لرأسية ديارا، فيما كاد نياكاتيه أن يمنح بني ياس التقدم في الدقيقة 81، لكنه أهدر انفراداً صريحاً.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى التعادل، استغل علاء الدين زهير كرة ارتدت من حارس بني ياس ليتابعها في المرمى، ويهدي الوحدة أول ثلاث نقاط في الموسم ليتجاوز البداية المخيبة في أول جولتين.