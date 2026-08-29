خورفكان يحقق أول انتصار ويعمق جراح الظفرة

حقق خورفكان فوزه الأول في دوري المحترفين بعد تجاوزه عقبة ضيفه الظفرة بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل ثنائية النسور كل من أحمد جشك والبديل عمر تراوري في الدقيقتين 51، و64، ليضع خورفكان أول 3 نقاط في رصيده، متقدماً نحو المركز التاسع فيما تحول الظفرة إلى المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وكان الشوط الأول الذي انتهى وقع التعادل السلبي على مستوى النتيجة والأداء أشبه بتقسيمة داخلية بين الفريقين بعد أن غابت الفرص الحقيقية أمام المرمى، وانحصر اللعب وسط الملعب دون تعرض الحراس لأي اختبارات تُذكر طوال 45 دقيقة، مع انطلاقة الشوط الثاني تمكن أحمد جشك لاعب خورفكان من افتتاح شريط الأهداف بطريقة رائعة بعد أن استقبل إحدى التمريرات البينية ليتقدم ويراوغ مدافع الظفرة قبل أن يسدد الكرة قوية في سقف مرمى الحارس أمجد السيد.

هدف أول اشعل مدرجات خورفكان وصادق عليه حكام غرفة «الفار» وذلك في الدقيقة 51 .

أجرى مدرب خورفكان كريسمير تبديلاً قضى بدخول عمر تراوري، لاعب الجزيرة المعار، والذي تمكن من زيارة شباك الظفرة من أول لمسة بعد دخوله، بعد تلقيه تمريرة سحرية من منتصف الملعب من البرتغالي إيلتون، ليتقدم عمر تراوري، ويتجاوز آخر مدافعي الظفرة واضعاً الكرة في الشباك هدفا ثانياً زاد من اطمئنان جماهير خورفكان، ليقدم تراوري أوراق اعتماده رسمياً ضمن كتيبة النسور، وصدت عارضة الظفرة صاروخية يوسف العامري القوية في الدقيقة 77.

وفي آخر دقائق المباراة مال خورفكان للدفاع لتأمين النتيجة في وقت شن فيه الظفرة عدة هجمات لتقليص الفارق، لكن دون جدوى، واحتسب حكم المباراة سلطان محمد صالح ركلة جزاء لمصلحة الظفرة قبل أن يتم استدعائه من قبل حكام الفار لمراجعة الحالة التي تراجع عنها الحكم دون احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق الضيف، لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بنتيجة 2-0.