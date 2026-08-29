الوحدة وبني ياس.. كسر أسوأ بداية للدوري

يلتقي الوحدة مع بني ياس عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في ختام الجولة الثالثة من دوري المحترفين، في مواجهة يدخلها كلا الفريقين تحت ضغط كبير، بعد أسوأ بداية لهما في الموسم في ظل خسارتيهما أول مباراتين، ليظلا من دون رصيد من النقاط.

ويطمح كل فريق في المواجهة التي تعد ديربي بين أبناء العمومة إلى تحقيق انتصاره الأول ووضع حد للبداية المتعثرة والمخيبة، قبل أن تتضاعف الضغوط بصورة كبرى، خاصة بالنسبة لـ «أصحاب السعادة» في ظل الغضب الكبير الذي يسود بين جماهيره، إذ إن أي خسارة جديدة قد تطيح بأحد المدربين مبكراً.

وتبدو أهمية المباراة مضاعفة بالنسبة للوحدة في ظل الأرقام غير المسبوقة التي لاحقته مع بداية الموسم الحالي، إذ لم يسبق للفريق أن خسر أول جولتين متتاليتين في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، كما أن خسارته الأخيرة في الموسم الماضي جاءت - للمفارقة - أمام بني ياس، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام عجمان ثم النصر في أول جولتين من الموسم الحالي.

وبات الوحدة مهدداً بسابقة تاريخية، حيث لم يسبق له أن خسر 4 مباريات متتالية في دوري المحترفين، في حين يدخل المباراة أيضاً بعدما غاب عنه الفوز في آخر 4 مباريات على أرضه، تعادل في واحدة وخسر 3، ولم يسبق له أن امتدت سلسلة عدم الفوز على ملعبه إلى 5 مباريات متتالية.

في المقابل، لم تكن بداية بني ياس أفضل حالاً، بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام العين، قبل أن يتعرض لخسارة صادمة على أرضه 3-2 أمام يونايتد، الوافد الجديد لأول مرة إلى المحترفين، حيث يبحث «السماوي» عن أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وتاريخياً، تصب المواجهات المباشرة في مصلحة الوحدة، إذ التقى الفريقان 30 مرة في عصر الاحتراف، حقق خلالها الوحدة 16 انتصاراً مقابل 6 لبني ياس، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل.

ويعول الوحدة على مهاجمه السوري عمر خريبين، الذي سجل آخر 3 أهداف للفريق في مرمى بني ياس بالدوري، ويحتل خريبين المركز الثاني في قائمة هدافي مواجهات الفريقين في الدوري بـ 7 أهداف، خلف الهداف السابق للوحدة سيباستيان تيغالي صاحب 11 هدفاً.

وحاول الوحدة معالجة بعض نقاط النقص في صفوفه بعد الخسارة أمام النصر، فتعاقد مع لاعب الوسط السلوفيني آدم تشيرين قادماً من باناثينايكوس اليوناني، والمدافع الأرجنتيني الشاب لاوتارو مونتينيغرو قادماً من سان لورينزو ضمن فئة اللاعب المقيم، بعدما سبق أن ضم المدافع موسى ديارا، الذي لم يشارك في مباراة النصر.

وتمنح الصفقات الجديدة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا خيارات إضافية أمام بني ياس، وقد يدفع بأي من العناصر الجديدة في محاولة لتغيير الصورة.

وقال شاموسكا إن الوحدة ينتظره اختبار صعب أمام منافس يجيد التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، مشيراً إلى أن الاستعداد خلال الأسبوع الماضي ركز بصورة خاصة على الجانب الذهني للاعبين.

وأضاف أن انضمام العناصر الجديدة رفع من الإمكانات المتاحة للفريق ومنحه قدرة كبرى على السعي وراء النتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها.

أما بني ياس، فلم يبرم صفقات جديدة إضافية رغم الخسارتين، وسيواصل التعامل مع بعض الغيابات، في مقدمتها المدافع ديوكوفيتش للإيقاف بعد الطرد، والظهير الأيسر جواو فيكتور للإصابة.

وقال مدربه الروماني دانييل إيسايلا إن فريقه ينتظره لقاء كبير أمام منافس قوي مثل الوحدة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تقديم أداء قوي وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وأضاف أن على لاعبيه تقليل الأخطاء، خصوصاً في الجانب الدفاعي، والحفاظ على التركيز والتنظيم طول المباراة، معرباً عن أسفه لإهدار فريقه لحظات مهمة في المباراتين السابقتين.