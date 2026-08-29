حتا والشارقة .. تصحيح المسار

يحل فريق الشارقة ضيفاً على حتا ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، عند الساعة 17:55 دقيقة مساءً، ويحظى اللقاء بأهمية كبيرة وسط أروقة كل فريق مع رغبة الأجهزة الفنية بالتعويض بعد خسارة الشارقة على ملعبه أمام الجزيرة وعودة حتا من ملعب عجمان بخسارة صعبة بعد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليظل رصيده خالياً من النقاط بعد هزيمة أولى في الجولة الافتتاحية أمام الجزيرة، في وقت يملك فيه الشارقة 3 نقاط بالفوز على الظفرة في الأسبوع الأول لانطلاقة الدوري.

ولا يزال هداف الدوري في المواسم الثلاثة الماضية التوغولي لابا كودجو لاعب العين السابق والشارقة حالياً يبحث عن هدفه الأول مع فريقه الجديد، إذ تنتظر جماهير الشارقة بفارغ الصبر توقيع لابا على أول أهدافه مع الفريق عبر بوابة الإعصار في حتا.





تعويض

وشدد ألكسندر إليتش مدرب حتا على ضرورة العمل للتعويض عقب تلقي فريقه هزيمتين في الدوري، مطالباً بجهد أكبر من اللاعبين خلال مباراة الشارقة من أجل تحقيق النقاط وتعويض ما فات، محذراً في التوقيت ذاته من خطورة الشارقة، الذي يمتلك عناصر مميزة، إلى جانب مدرب صاحب خبرة كبيرة، وهو ما يجعل المباراة أمامه تحدياً مهماً بالنسبة للاعبين، وتابع: عملنا على معالجة الأخطاء ورصد السلبيات في الفريق مع ضرورة العمل على تفاديها وعدم تكرارها في المباريات المقبلة، وذلك من أجل الظهور بصورة أفضل وتحقيق النتائج التي نتطلع إليها.

من جهته قال جوزيه مورايس مدرب الشارقة: الفريق يسعى لمعالجة الأوضاع سريعاً والعودة إلى جادة الانتصارات، وأضاف: الهزيمة أمام الجزيرة لم تكن متوقعة بالنسبة له، خصوصاً وأن الفريق دخل المباراة لأجل الفوز، ولذلك يجب الأخذ في الاعتبار أهمية مواجهة حتا واللعب أمامه بجدية على الرغم من عدم فوز الفريق المضيف في المسابقة حتى الآن، لكن حتا يعتبر خصماً صعباً من واقع ما قدمه حتى الآن، وأضاف يجب أن يكون التركيز حاضراً طوال 90 دقيقة من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط من ملعب الإعصار، ووعد مورايس جمهور الشارقة بتحسن النتائج بعد إعادة هيكلة الفريق خلال الموسم الجاري، مشيراً إلى أن الأوضاع ليست مثالية حتى الآن وليس كما يتمناها الجمهور لكنهم يسيرون بصورة جيدة، وسنقوم باستغلال فترة توقف المسابقة والعمل مع اللاعبين الذين وصلوا متأخراً، وأدعو جمهور الفريق إلى الصبر على هذا الفريق الذي سيجعلهم فخورين بهم في نهاية الموسم.

وقال سيف الدين الجزيري لاعب حتا: قمنا بالتحضير الجيد للقاء، من خلال دراسة نقاط القوة والضعف لدى فريق الشارقة، وعمل الجهاز الفني في حتا على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباراة السابقة، وأضاف: ندخل لقاء الشارقة بشعار الفوز وتقديم أفضل ما لدينا وسط أرضنا. ونتمنى من جمهور الإعصار الحضور إلى الملعب ومساندتنا ودعمنا.

بدوره قال شيكنا دومبيا لاعب الشارقة: مباراة حتا مهمة لهم كلاعبين ونحن ندرك أن حتا محتاج أيضاً للفوز وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالنتيجة.



