بالأربعة.. يونايتد يتخطى كلباء



حقق فريق يونايتد اف سي فوزه التاريخي الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بعد تجاوزه عقبة ضيفه كلباء بنتيجة 4-1 في افتتاح الأسبوع الثالث من مسابقة دوري المحترفين، وجاءت أهداف المباراة الخمسة في الشوط الثاني عن طريق كل من شافي بابيكا «هدفين» وويلي ساميدو في والبديل المهدي موهوب الدقائق 69، 72، 81، 90+4 وأحرز يتيمة كلباء أحمد نورالله في الدقيقة 90+1، ليرفع يونايتد رصيده إلى 6 نقاط متقدماً نحو المركز السادس، فيما بقي كلباء بنقطة وحيدة في المركز التاسع، وطرد حكم المباراة اللاعب نيمانجا جوفيك من كلباء في الوقت بدل الضائع.

شوط سلبي

بسط كلباء سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول وضاعت للنمور فرص عديدة لافتتاح التسجيل عبر اللاعب كارلوس فيلو، الذي وجد بمفرده أكثر من كرة محققة داخل منطقة الجزاء تعامل معها المهاجم برعونة وبعدم تركيز فضلاً عن تألق حارس يونايتد سالم خيري الذي حافظ على نظافة شباكه طوال زمن الشوط الأول، والذي كاد أن ينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف اللاعب سميدو الذي هز شباك حارس كلباء سلطان المنذري لكن حكم المباراة محمد الهرمودي ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بحجة وجود اللاعب عادل وجدان جناح يونايتد في خانة التسلل لحظة استلامه الكرة لينتهي شوط المباراة الأول بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والأداء.

5 أهداف

وخلال شوط المدربين تخلى لاعبو يونايتد عن حذرهم وبدأوا يقاسمون كلباء الأفضلية ويجري المدرب الإيطالي بيرلو المدير الفني ليونايتد عدة تبديلات بإقحام كل من شافي بابيكا والمهدي موهوب، ومن أول لمسة تمكن اللاعب بابيكا من هز شباك كلباء مستفيداً من التمريرة السحرية للاعب مصطفى نام التي ضرب لها جميع مدافعي كلباء ليتقدم بابيكا ويرواغ الحارس سلطان المنذري واضعاً الكرة في الشباك ولم تمضِ سوى دقائق معدودة حتى وضع ويلي سميدو بصمته في المباراة بهدف ملعوب جاء في الدقيقة 72 وهو الهدف الثالث للاعب في الدوري، وواصل يونايتد الضغط ليعود بابيكا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمصلحة فريقه بعد أن وضع الكرة بطريقة أكثر من رائعة يمين حارس كلباء محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 81، وقلص أحمد نورالله الفارق لكلباء في الدقيقة 90+1 لكن المهدي موهوب أعاد الفارق من جديد بتوقيعه على هدف يونايتد الرابع في الوقت بدل الضائع، وقبل نهاية اللقاء بثوانِ طرد حكم اللقاء لاعب كلباء نيمانجا جوفيك للخشونة المتعمدة ضد احد لاعبي كلباء لينتهي اللقاء بفوز تاريخي ليونايتد 4-1.



