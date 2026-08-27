يونايتد وكلباء.. مواجهة أولى في عصر الاحتراف والفوز شعار الفريقين

بنشوة فوزه التاريخي الأول في دوري المحترفين يستقبل فريق يونايتد إف سي على أرضية ملعب النصر في دبي ضيفه كلباء، في مباراة مثيرة ومرتقبة، تقام في تمام الساعة السادسة مساء في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر مباراة الجمعة الأولى بين يونايتد وكلباء في عصر الاحتراف ولم يسبق لهما أن تواجها من قبل، ويبحث الفريقان عن الفوز لتعزيز مركزيهما في المسابقة، وكان فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو قد حقق انتصاراً مثيراً وتاريخياً هو الأول لفرق الشركات في دوري الأضواء بعد تجاوز «الحصان الأسود» يونايتد عقبة مضيفه بني ياس في الشامخة محققاً الفوز عليه بنتيجة 3-2 ليضع الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده متقدماً نحو المركز الثامن.

وفي المقابل، فشل كلباء في تحقيق الفوز الأول في الدوري بعد هزيمته على أرضية ملعبه بنتيجة 3-0 ضد الوصل المتصدر بعد أداء باهت لرجال المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، ويدخل الأخير لقاء ملعب آل مكتوم بشعار تصحيح المسار ومصالحة الجمهور بعد حصول «النمور» على نقطة من مباراتين تعادل في الجولة الأولى أمام النصر 2-2 وخسارة أملم الوصل ويأتي الفريق في المركز التاسع برصيد نقطة.

حذر وتركيز

بدوره، قال الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يونايتد: إن الحذر سيكون شعار الفريق أمام كلباء وهدفنا مواصلة مشوار الانتصارات في الدوري، مشيراً إلى أن كلباء يعد من أفضل الفرق من حيث التنظيم والجودة على الرغم من هزيمته ضد الوصل في الجولة الماضية، وعلينا أن نستعد جيداً لهذه المباراة التي تقام على ملعبنا في دبي ونتمنى وجود أنصار الفريق، مشيراً إلى أن مؤازرتهم كانت دافعاً للاعبين بتحقيق فوز تاريخي على بني ياس في الجولة الماضية.

من جهته، شدد المدرب فيكتور سانشيز على أهمية مواجهة يونايتد، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية وصعبة في ذات التوقيت، وكشف عن تحديات تواجه فريقه في الخط الخلفي بسبب عامل الإصابة، وأن الجهاز الفني يركز على تجهيز البدلاء ويعمل بجد على تطوير الفريق، رغم الظروف التي صاحبت فترة الإعداد ووصول عدد من اللاعبين الجدد متأخراً، وبالتالي حاجتهم لمزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة.

وتابع: الهدف الأساسي منذ قدومي إلى كلباء هو بناء فريق جديد وتحسين مستوى الفريق والمنافسة بشكل أفضل، مؤكداً ثقته الكاملة في اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق يعمل أسبوعاً بعد آخر على تصحيح الأخطاء والتطور ورفع كفاءة اللاعبين، مشدداً على أهمية وجود اللاعبين من أصحاب الخبرة في التشكيلة.