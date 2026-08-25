بيرلو: لا وقت للراحة وتنتظر يونايتد مباراة مهمة أمام كلباء





أكد الإيطالي اندريا بيرلو المدير الفني لفريق يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة أنه لا وقت للراحة، منوهاً إلى مباراة فريقه المهمة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين والتي تجمعه بضيفه كلباء على أرضية ملعب النصر، وتابع: علينا التعافي والاستشفاء بصورة سريعة وبشكل جيد مع ضغط المباريات المتواصل، وعبر الأسطورة الإيطالية عن سعادته لقيادة فريقه لتحقيق أول فوز على مستوى أندية الشركات في دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن يونايتد لا يزال يواصل كتابة التاريخ ويقدم نموذجاً ناجحاً لأندية الشركات في الدوري المحلي.

وعرج المدرب الإيطالي لفوز فريقه على بني ياس في عقر الدار بنتيجة 3-2، وقال: قدمنا مباراة جيدة أمام بني ياس ولعبنا بأداء متوازن طوال 75 دقيقة، وتحقيق الفوز لم يكن بالأمر السهل أمام فريق بحجم بني ياس قبل أن نعاني كثيراً في الدقائق الأخيرة من صعوبة اللعب في مثل هذه الأجواء الحارة، وأوضح بيرلو أن الانتصار ليس مفاجأة بالنسبة له، لأن الفريق يعمل بجد طوال الأسبوع من أجل تحقيقه، مشيراً إلى أن يونايتد يضم عناصر مميزة وسيكون لها شأن كبير خلال الموسم الكروي الحالي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعطي كل مباراة أهمية خاصة، وأن طموحات الفريق كبيرة وهدفنا البقاء بين فرق المحترفين.

الجدير بالذكر أن يونايتد الملقب بالحصان الأسود يحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط بعد أن خاض مباراتين في المسابقة خسر الأولى أمام الوصل وحقق الفوز في الجولة الثانية على بني ياس.