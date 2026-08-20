الوحدة على أعتاب صفقات من العيار الثقيل

اقترب الوحدة من إبرام صفقات قوية خلال الانتقالات الصيفية، حيث دخل في مفاوضات مع عدد من الأسماء الثقيلة من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الحالي.

وعلمت «البيان» أن الوحدة بدأ مفاوضات جادة مع نادي ريال سوسيداد الإسباني لضم الدولي البرتغالي، غونزالو غيديس (29 عاماً) لدعم الخط الهجومي، حيث أبدت إدارة الوحدة رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب المرتبط بعقد مع ناديه حتى 2029.

وكان غيديس ضمن قائمة المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026، لكنه لم يشارك في أي مباراة، وسبق له أن لعب لأندية باريس سان جيرمان وفالنسيا وولفرهامبتون وفياريال، بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية بنفيكا في البرتغال، وفي حال اكتمال الصفقة ستكون واحدة من أبرز صفقات الميركاتو هذا الموسم.

بينما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن غيديس عاد إلى تدريبات سوسيداد، الأربعاء، بعد غياب نحو أسبوعين بسبب إجراء عملية جراحية ليست متعلقة بإصابة رياضية، حيث لم ينتظم بشكل كامل في فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم.

كما اقترب الوحدة من ضم البولندي كريستوف بياتيك (31 عاماً)، مهاجم الدحيل القطري، في الوقت الذي أتم فيه النادي تعاقده مع المدافع الأرجنتيني لاوتارو مونتنيغرو (22 عاماً) لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، لقيده في فئة المقيمين.

وكان الوحدة حصل على توقيع اللاعب للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل في صفقة انتقال حر، فيما تسعى إدارة النادي إلى إنهاء الصفقة في الانتقالات الحالية، وعدم الانتظار إلى «الميركاتو» الشتوي في يناير المقبل.

وبدأ الوحدة الموسم بخسارة مفاجئة على ملعبه باستاد آل نهيان، أمام ضيفه عجمان 2-3 في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما تسبب في إحباط جماهيره مبكراً.