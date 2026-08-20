مدرب الظفرة : شباب الأهلي اسم كبير في الدوري





قال الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، إن فريقه يدخل الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة أخرى صعبة، بعد خوضه مباراة الجولة الأولى أمام الشارقة.

ويستعد الظفرة لمواجهة شباب الأهلي على ملعب "الفرسان" باستاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثانية من المسابقة، إذ يأمل الظهور بصورة أفضل وتعويض خسارته المباراة الأولى 1 ـ 3 أمام الشارقة.

وأضاف هورفات أن شباب الأهلي اسم كبير في الدوري، وأحد المنافسين الأقوياء على اللقب، مشدداً على جاهزية فريقه للمباراة، والسعي إلى الظهور بأداء أفضل من المباراة الأولى في ظل العمل الجاد الذي شهدته التحضيرات خلال الأيام الماضية.

من جانبه، أكد اللاعب الألباني ريجي لوشكيا أن اللاعبين يدركون صعوبة مواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى أنهم سيحاولون بذل قصارى جهدهم وتنفيذ تعليمات المدير الفني للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

وطالب لوشكيا جماهير فريقه بمؤازرة الفريق واللاعبين في المباراة، مشيراً إلى أن الفريق يطمح إلى تحقيق أفضل النتائج خلال الموسم الحالي.