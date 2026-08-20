شاموسكا يثق في ظهور الوحدة بشكل أفضل أمام النصر





أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الوحدة أن فريقه يتطلع إلى الظهور بصورة مختلفة عما ظهر عليه في الجولة الأولى عندما يواجه النصر، مشيراً إلى أن الخسارة من عجمان لا تعكس المستوى الحقيقي للفريق، وأنه يثق في قدرة اللاعبين على العودة وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الوحدة ضيفاً على النصر على ملعب الأخير باستاد آل مكتوم عند الساعة 20:35 من مساء غدٍ الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال شاموسكا عن استعدادات الوحدة للمباراة: إن الفريق استفاد من تحضيراته خلال الأسبوع الحالي عقب الخسارة من عجمان، وشهد تحسناً واضحاً في التعامل مع الأخطاء وتنفيذ التعليمات، مضيفاً أن الجهاز الفني درس طريقة وأسلوب المنافس، مع إمكانية إجراء تغييرات على التشكيلة، من دون تغيير الأفكار والخطة الأساسية.

وأضاف المدرب البرازيلي أن لاعبي الوحدة يملكون الإمكانات التي تستحق ثقة الجماهير والإدارة، معرباً عن أمله في أن يترجم الفريق هذا التحسن إلى أداء قوي داخل الملعب.

وشدد تشاموسكا على أهمية المواجهة أمام منافس قوي، مؤكداً أن الفوز يمثل هدف الوحدة من أجل استعادة المسار الصحيح وتعويض البداية غير الموفقة.

ويسعى الوحدة إلى تعويض خسارته المفاجئة والمحبطة لجماهيره في الجولة الأولى من المسابقة على أرضه أمام ضيفه عجمان 2-3، في حين يأمل في أن تكون مواجهة النصر نقطة انطلاق جديدة للفريق.