كلباء والوصل.. مواجهة مفتوحة





يستقبل كلباء ضيفه الوصل المتصدر، في افتتاح مواجهات الأسبوع الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، عند السادسة مساء الجمعة على ملعب كلباء، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط تطلع الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث.

ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزاً عريضاً على يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يسعى كلباء إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصاره الأول، بعد تعادله مع النصر 2-2.

وكان «النمور» قد أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين، قبل أن يعود النصر في الحصة الثانية ويخطف نقطة ثمينة، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيكتور سانشيز إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.

وتحمل مواجهة كلباء والوصل الكثير من الندية، في ظل رغبة أصحاب الأرض في تسجيل انتصارهم الأول، مقابل طموح «الإمبراطور» في مواصلة بدايته القوية والمحافظة على صدارة الترتيب.

وأكد الإسباني فيكتور سانشيز، مدرب كلباء، جاهزية فريقه لخوض الجولة الثانية، مشيراً إلى صعوبة المواجهة وقوة الوصل، الذي يضم لاعبين أصحاب جودة عالية وقدم نتيجة وأداءً مميزين في الجولة الأولى.

وأوضح سانشيز أن المباراة تحظى بأهمية خاصة، كونها المواجهة الأولى لكلباء على ملعبه وبين جماهيره هذا الموسم، داعياً أنصار «النمور» إلى الحضور ومساندة الفريق، ومؤكداً أن الدعم الجماهيري يمكن أن يمثل عاملاً مؤثراً في نتائج المباريات.

وأضاف: «سنعمل على تقديم كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا، وطموحنا أن نقدم مباراة ممتعة ونحقق الفوز لنحتفل مع المشجعين»، مشدداً في الوقت نفسه على احترام الوصل، والتطلع إلى خوض مواجهة قوية ومفتوحة».

من جانبه، أكد اللاعب سامان قدوس أن الفريق قدم أداءً جيداً في مباراته السابقة، خصوصاً خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن كلباء لا يزال في مرحلة التطور والتأقلم، في ظل وجود لاعبين جدد ومدرب جديد وأفكار فنية مختلفة.

وأوضح قدوس أن جميع عناصر الفريق يتأقلمون بصورة جيدة، مشدداً على أن التركيز هذا الموسم ينصب بالدرجة الأولى على تطوير أداء كلباء والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، بدلاً من الانشغال بالمنافس، وهو أمر يكتسب أهمية أكبر عند مواجهة الفرق الكبيرة.

وأضاف: «علينا أن نثق بأنفسنا ونؤمن بقدرتنا على تحقيق أشياء كبيرة هذا الموسم»، موجهاً رسالة إلى جماهير «النمور» بضرورة الحضور بأعداد أكبر إلى المدرجات، مؤكداً أن مؤازرتهم تمنح اللاعبين طاقة إضافية، ومتعهداً ببذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والاحتفال مع الجماهير.