الوحدة يتعاقد مع المدافع المالي موسى ديارا





أعلن نادي الوحدة لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدافع المالي موسى ديارا (25 عاماً)، قادماً من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في صفقة انتقال دائم، بعقد لمدة موسمين، وذلك ضمن جهود النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد.

ورحب مجلس إدارة النادي على حسابه على منصة "إكس" باللاعب الجديد في قلعة "العنابي"، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشواره مع "أصحاب السعادة"، وتقديم الإضافة المرجوة بما يسهم في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

من جانبه، أعرب موسى ديارا عن سعادته بالانضمام إلى نادي الوحدة، مؤكداً اعتزازه بارتداء شعار النادي، وتطلعه إلى تقديم أفضل ما لديه والمساهمة مع زملائه في تحقيق أهداف الفريق وإسعاد جماهير الوحدة.

وتعد صفقة ديارا، الرابعة التي يبرمها الوحدة في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل دعم صفوف الفريق، وتسجيله في خانة الأجانب، بعدما كان النادي قد تعاقد مع الفنزويلي ريني ريفاس والتونسي أمان الله مجاهد، والإنجليزي آشر أغبينون، والحارس فاكوندو إنسفران.

ويملك ديارا خبرات كبيرة في أوروبا، إذ سبق له ولعب لأندية تولوز الفرنسي، وأندرلخت البلجيكي، وديبورتيفو ألافيس قبل الانتقال إلى الوحدة.

ويتبقى للوحدة مكان شاغر في خانة اللاعبين الأجانب، حيث اقترب النادي من التعاقد مع جناح في صفقة أخيرة لإكمال الخماسي الأجنبي.