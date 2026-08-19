فيكتور سانشيز: كلباء قادر على منافسة الكبار





أكد الإسباني فيكتور سانشيز، المدير الفني لفريق كلباء، أن طموحات «النمور» خلال الموسم الكروي الحالي تتجاوز مجرد الظهور والمشاركة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء فريق قادر على منافسة الأندية الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، من خلال الالتزام بالتوازن والانضباط والتركيز على مدار دقائق المباراة.

وقال سانشيز إن كلباء يمتلك المقومات التي تساعده على تقديم موسم مختلف، موضحاً أن الجهاز الفني يعمل على ترسيخ شخصية الفريق وتعزيز قدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة، سواء على ملعبه أو خارجه، معتبراً أن الانضباط التكتيكي والقدرة على الحفاظ على التركيز يمثلان مفتاحاً مهماً لتحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف المدرب الإسباني: «من وجهة نظري، أعتقد أن كلباء كان أفضل فريق في الجولة الأولى، وقدم مستوى جيداً يعكس العمل الذي قمنا به خلال الفترة الماضية. كنا نملك الأفضلية في المباراة أمام النصر، وتمكنا من التقدم بهدفين، وكان بإمكاننا الخروج بالنقاط الثلاث لو حافظ اللاعبون على تركيزهم حتى النهاية».

وأوضح سانشيز أن التقدم بهدفين في الشوط الأول منح اللاعبين شعوراً بالاطمئنان، وهو ما أثر في أداء الفريق خلال بقية اللقاء، بعدما تمكن النصر من استغلال بعض الأخطاء والعودة إلى المباراة وانتزاع التعادل.

وتابع: «كنت أتمنى أن يحافظ اللاعبون على تقدمهم بهدفين، لأن الفريق كان في وضع جيد للغاية، لكن عدم التركيز والاطمئنان إلى النتيجة منح المنافس فرصة للعودة. علينا أن نتعلم من هذه التفاصيل، خصوصاً أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز كامل حتى صافرة النهاية».

ورغم ضياع فرصة تحقيق الفوز، أكد مدرب كلباء أن الحصول على نقطة في الجولة الافتتاحية يظل نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة أقيمت خارج ملعب الفريق وأمام منافس يملك خبرة وإمكانات كبيرة.

وقال: «في اعتقادي، النقطة أفضل من الخسارة، خصوصاً أننا خضنا المباراة الافتتاحية خارج قواعدنا. صحيح أننا كنا نطمح إلى الفوز بعد التقدم بهدفين، لكن الحصول على نقطة في بداية الموسم يمكن البناء عليها، والأهم بالنسبة لنا أن نستفيد من الأخطاء ونواصل العمل».

وشدد سانشيز على أن كلباء لن يكتفي بما قدمه في الجولة الأولى، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز، لاسيما أن المنافسة في دوري المحترفين تحتاج إلى الاستمرارية والثبات في المستوى والنتائج.

وأشار إلى أن هدف «النمور» هو مواصلة التطور من مباراة إلى أخرى، والظهور بصورة أكثر قوة وتنظيماً، بما يمنح الفريق القدرة على مقارعة الأندية الكبيرة وتحقيق نتائج تليق بالطموحات التي وضعها النادي للموسم الحالي.

وختم المدرب الإسباني حديثه بالتأكيد على أن الأداء الذي قدمه كلباء في الجولة الأولى يمثل مؤشراً إيجابياً، لكنه في الوقت نفسه كشف عن بعض الجوانب التي تحتاج إلى معالجة، وفي مقدمتها الحفاظ على التركيز وعدم التراجع بعد التقدم، معتبراً أن شخصية الفريق الحقيقية تظهر في قدرته على إدارة المباراة حتى نهايتها.