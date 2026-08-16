بـ «ريمونتادا» مثيرة على بني ياس.. العين يكتب رقماً قياسياً تاريخياً في دوري المحترفين

كتب العين صفحة جديدة في تاريخ دوري المحترفين، بعدما قلب تأخره أمام بني ياس إلى فوز مثير 4 ـ 2، في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد، على استاد الشامخة بأبوظبي، في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وحقق العين بهذا الانتصار رقماً قياسياً تاريخياً، بعدما رفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 11 مباراة، ليصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ دوري المحترفين، متجاوزاً رقمه السابق وشباب الأهلي بـ 10 انتصارات.

كما عزز العين تفوقه في الجولة الأولى، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم في مبارياته الافتتاحية للموسم للمباراة الـ 12 على التوالي.

سجل للعين سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2 والحسين رحيمي في الدقيقتين 81 و90+7، وكاكو في الدقيقة 100، بينما سجل لبني ياس يوسف نياكاتي في الدقيقتين 15 و42.

وخطف البديل الحسين رحيمي نجومية اللقاء، بعدما كان دخوله نقطة التحول، وقاد «ريمونتادا» العين في الدقائق الأخيرة.

وبدأت المباراة بصورة هجومية من العين، الذي سعى إلى خطف هدف مبكر، لكن بني ياس باغته في الدقيقة 15 عن طريق المالي يوسف نياكاتي، بعدما استغل تمريرة الحسن كوروما وسدد مباشرة في شباك خالد عيسى.

وحاول العين العودة سريعاً، وسدد سفيان رحيمي من خارج منطقة الجزاء، لكن فهد الظنحاني تصدى لها بثبات. وفي الدقيقة 30، كاد نياكاتي أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة، إلا أن خالد عيسى أنقذ مرماه.

ألغى الحكم هدفاً للعين سجله جورجيوس جياكوماكيس، بعد العودة إلى تقنية الفيديو واحتساب مخالفة قبل تسجيل الهدف في الدقيقة 32.

ونجح بني ياس في استغلال المساحات والهجمات المرتدة، ليضيف نياكاتي الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعدما اصطدمت تسديدته بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل العين على ركلة جزاء، نجح سفيان رحيمي في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 45+2، ليقلص الفارق ويعيد فريقه إلى أجواء اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ضغط العين بقوة بحثاً عن التعادل، وتألق الحارس فهد الظنحاني في أكثر من مناسبة، أبرزها تصديه لفرصة خطيرة أمام كاكو في الدقيقة 61.

وشهدت الدقيقة 62 إلغاء هدف آخر للعين سجله البديل الحسين رحيمي، بعد تدخل تقنية الفيديو واحتساب مخالفة.

وفي الدقيقة 75، تعرض بني ياس لضربة قوية بطرد مدافعه نيمانيا ديوكوفيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر تدخل قوي على الحسين رحيمي، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل العين النقص العددي، وتمكن الحسين رحيمي من إدراك التعادل في الدقيقة 81، لتصبح المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، رفض العين الاستسلام، وواصل ضغطه حتى نجح الحسين رحيمي في تسجيل الهدفين الثاني والثالث بينما سجل كاكو الرابع.

بهذا الفوز القاتل، واصل العين أيضاً سلسلته القياسية الخالية من الهزيمة، والتي ارتفعت إلى 34 مباراة متتالية محققاً 26 فوزاً و8 تعادلات.