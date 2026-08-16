ماذا قال مورايس بعد الفوز على الظفرة؟





أبدى البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة، رضاه عن البداية القوية لفريقه بعد الفوز على الظفرة 3-1، في الجولة الأولى من دوري المحترفين، مؤكداً أن تحقيق الانتصار في المباراة الافتتاحية يمثل دفعة مهمة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح الشارقة في الخروج بثلاث نقاط مهمة في انطلاقة دوري المحترفين لموسم 2026-2027، في ظل المساعي للعودة في الموسم الجديد إلى المنافسة على اللقب، بعد الموسم الماضي المخيب للفريق.

وقال مورايس في تصريحاته عقب اللقاء: "المباراة الأولى دائماً مهمة، والفوز بها يمنح الفريق الثقة لمواصلة العمل خلال الأسابيع المقبلة، كما يتيح لنا البناء على ما تم إنجازه خلال فترة الإعداد".

وأشاد المدرب البرتغالي بنضج لاعبيه في التعامل مع تفاصيل المباراة، مشيراً إلى أن الشارقة واجه منافساً منظماً يمتلك فلسفة واضحة ومميزة في طريقة اللعب.

وأضاف: "الظفرة لم يكن منافساً سهلاً، وهو ما يجعل الانتصار أكثر أهمية بالنسبة لفريقه، سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، وعلينا استمرار العمل من أجل تحسين الأداء بصورة متواصلة خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، أكد الكرواتي آلين هورفات مدرب الظفرة، أن فريقه قدم أداءً جيداً رغم الخسارة، موضحاً أن تقييمه للمباراة يعتمد على الأداء والمستوى قبل النتيجة.

وقال: "بالتأكيد لست سعيداً بالنتيجة، لكني راضٍ عن أداء اللاعبين بشكل عام، خصوصاً أن الظفرة يضم عدداً كبيراً من العناصر الشابة".

وأتم: "نحتاج إلى المزيد من الوقت والعمل، وواثق بتحسن المستوى بمرور الوقت، حيث نتطلع إلى تقديم أداء أقوى في المباريات المقبلة".