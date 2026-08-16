الشارقة لا يعرف التعثر في الافتتاح للموسم الثامن توالياً









واصل الشارقة بانتصاره على الظفرة بداياته المثالية في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بتحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للفوز الثامن على التوالي، بعدما كشف الفريق عن قدرته على التعامل جيداً مع تقلبات المباراة واستثمار الفرص في الأوقات الحاسمة.

وكان الشارقة بدأ اللقاء بحذر واضح، مع اعتماد على الكرات الطولية من الخط الخلفي لمحاولة تجاوز ضغط الظفرة والوصول سريعاً إلى الثلث الهجومي، بينما ظهر الظفرة بانضباط دفاعي جيد، مع تركيز واضح على إغلاق المساحات ومنع الشارقة من صناعة فرص خطرة، إذ نجح عيسى الهوتي في التعامل مع الكرات خلف الدفاع والخروج في التوقيت المناسب، ليحافظ الظفرة في النصف الأول.

وبدأ الشارقة بمرور الوقت يفرض أفضلية تدريجية، مستفيداً من جودة التحرك في المناطق الهجومية، حتى تمكن لوان بيريرا من تسجيل هدف التقدم.

ورغم أن الشوط الثاني شهد بداية قوية من الظفرة، الذي حاول العودة إلى المباراة ورفع نسق اللعب، إلا أن الشارقة تعامل مع الضغط بصورة أكثر نضجاً، واستفاد من المساحات التي ظهرت مع تقدم لاعبي أصحاب الأرض.

وعكس الاستحواذ تقارباً في أداء الفريقين بواقع 52.3% للشارقة مقابل 47.7% للظفرة، إذ رغم خسارة الظفرة إلا أن الفريق قدم أداء جيداً، وظهر بمستوى مقبول في مواجهة منافس يمتلك ترسانة من اللاعبين الجيدين خاصة على مستوى الخط الهجومي.

وجاء الهدف الثاني ليمنح الشارقة أفضلية أكبر، قبل أن يحسم المباراة بالهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مؤكداً تفوقه في النهاية.

وكشفت المباراة عن بصمة إيغور كورونادو الواضحة، ليواصل حضوره المميز وتألقه في مواجهة الظفرة على وجه الخصوص، في واحدة من أبرز المفارقات بالنسبة للاعب والمنافس، بعدما ساهم في 9 أهداف خلال 6 مواجهات، بتسجيل 5 وصناعة 4، ويواصل حضوره.

وقدم الشارقة إجمالاً مباراة ناضجة تكتيكياً، تعامل معها بشكل جيد، فيما أظهر الظفرة مؤشرات إيجابية تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل، خصوصاً مع اعتماده على مجموعة من العناصر الشابة.