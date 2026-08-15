شباب الأهلي يكتسح خورفكان بخماسية









قلب شباب الأهلي تأخره بهدف أمام مضيفه خورفكان إلى فوز كبير بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد «الفرسان» أول ثلاث نقاط ويعتلي صدارة المسابقة مؤقتاً مناصفة مع الوصل، فيما بقي خورفكان بلا رصيد.

سجل لشباب الأهلي كل من سعيد عزت الله بهدفين 58 ، 79 وهدف لكل من يوري سيزار (84) وسردار ازمون (87 ) وريكليم هرنانديز (92) وأحرز يتيمة خورفكان ايلتون فيليبي الذي بادر بالتسجيل في الدقيقة 25 عن طريق البرتغالي إيلتون فيليبي، بعدما تلقى تمريرة متقنة من أحمد برمان، استقبلها بصدره قبل أن يسدد بقوة في شباك حارس شباب الأهلي حمد المقبالي.

وكان شباب الأهلي قد بدأ اللقاء بضغط هجومي واضح، وكاد يوري سيزار يفتتح التسجيل، لكن محاولته لم تثمر، فيما حافظ خورفكان على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول رغم محاولات الضيوف لإدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني، رفع «الفرسان» من نسقه الهجومي، وأدرك سعيد عزت الله التعادل في الدقيقة 58، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها يوري سيزار.

واحتسب الحكم زايد النعيمي ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن يوري سيزار أهدرها بعدما تصدى لها حارس خورفكان راشد عبدالله. إلا أن «الفار» تدخل مجدداً، لعرقلة سردار ازمون داخل المنطقة انبرى لها سعيد عزت الله مسجلاً منها الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ولم يتوقف مد «الفرسان»، فأضاف يوري سيزار الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يعزز سردار أزمون تقدم فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 87، ثم اختتم البديل ريكليم هرنانديز الخماسية في الدقيقة 90، ليخرج شباب الأهلي بانتصار عريض بعد أن كان متأخراً بهدف.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالموسم الجديد، بينما بقي خورفكان دون نقاط. وواصل «الفرسان» تفوقه التاريخي على خورفكان في دوري المحترفين، بعدما رفع عدد انتصاراته إلى 12 مقابل ثلاثة تعادلات، دون أن يحقق خورفكان أي فوز في 15 مواجهة جمعت الفريقين بالمسابقة.