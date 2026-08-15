الشارقة يبدأ الموسم بانتصار خارج ملعبه على الظفرة





استهل الشارقة مشواره في دوري المحترفين بانتصار ثمين، بعدما تغلب على مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم، السبت، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الأولى من المسابقة، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

سجل للشارقة لوان بيريرا (39) وجوليمار جونيور (67) وآغنر سوزا (98)، بينما سجل هدف الظفرة الوحيد السنغالي دومينيك ميندي (59).

بدأ الظفرة المباراة برغبة هجومية واضحة، مستفيداً من حذر الشارقة وانضباطه الدفاعي، وكاد الألباني ريجي لوشكيا أن يهدد مرمى الضيوف بتسديدة قوية في الدقيقة 25، لكن عادل الحوسني تألق وأبعدها.

ومع تخلي الشارقة تدريجياً عن حذره، نجح لوان بيريرا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 39، مستغلاً تمريرة رائعة من إيغور كورونادو خلف دفاع الظفرة، ليضع الكرة بثقة في الشباك.

ودخل الظفرة الشوط الثاني بقوة، وأدرك التعادل في الدقيقة 59 عن طريق السنغالي دومينيك ميندي، بتسديدة يسارية رائعة، قبل أن يستعيد الشارقة تقدمه في الدقيقة 66 بواسطة جوليمار سيلفا، الذي تابع كرة ارتدت من الحارس بعد عرضية كايو لوكاس، مسجلاً أول أهدافه مع الفريق في الموسم الجديد.

وألغى حكم اللقاء هدفاً للشارقة سجله البديل شيخنا دومبيا في الدقيقة 89، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حسم آغنر سوزا المواجهة بالهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 90+8، بعدما انطلق حارب عبدالله منفرداً وفضل التمرير لزميله الذي أودع الكرة الشباك.