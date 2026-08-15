شعار الهداف يزين قميص لابا كودجو في ظهوره الأول مع الشارقة





ظهر التوغولي لابا كودجو في مباراته الرسمية الأولى بقميص الشارقة، حاملاً على كتفه شعار الحذاء الذهبي لهداف دوري المحترفين في الموسم الماضي، في تقليد جديد أطلقته رابطة المحترفين الإماراتية، بحسب ما نشرته على حسابها على منصة "إكس".

وزين شعار الحذاء الذهبي قميص لابا كودجو خلال مباراة الظفرة والشارقة، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين تقديراً لتتويجه هدافاً للمسابقة في الموسم الماضي، بعدما أنهى المنافسات في صدارة الهدافين برصيد 25 هدفاً.

ويأتي ظهور لابا بهذا الشعار امتداداً لمسيرة تهديفية لافتة في الدوري الإماراتي، إذ سجل 142 هدفاً خلال 155 مباراة، جميعها بقميص العين، قبل انتقاله إلى الشارقة في الموسم الجديد، ليواصل حضوره بين أبرز الهدافين في تاريخ الدوري الإماراتي.

ويملك كودجو سجلاً مميزاً في سباق الهدافين، بعدما أحرز لقب هداف دوري المحترفين 5 مرات، ليبدأ مع الشارقة مرحلة جديدة، ساعياً لمواصلة أرقامه التاريخية.