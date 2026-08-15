العين يطارد رقماً تاريخياً أمام بني ياس





يستهل العين حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين عندما يحل ضيفاً على بني ياس، عند الساعة التاسعة إلا ربع من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب "السماوي" في الشامخة بأبوظبي، في ختام منافسات الجولة الأولى.

ويدخل العين اللقاء بطموحات كبيرة وبهدف تحقيق انطلاقة قوية، بينما يتطلع بني ياس إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وبدء الموسم بشكل قوي.

ويطارد العين رقماً قياسياً جديداً في المباراة، وتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في عصر الاحتراف، بالوصول إلى الفوز الـ 11 توالياً، بعدما كان قد حقق الفوز في آخر 10 مباريات متتالية من الموسم الماضي، إذ سبق له وتحقيق الإنجاز نفسه موسم 2012-2013، فيما كان شباب الأهلي قد حقق السلسلة نفسها في الموسم الماضي.

وكان العين قد أنهى الموسم الماضي بسلسلة تاريخية، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 33 مباراة، محققاً 25 فوزاً و8 تعادلات، وهي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ المسابقة.

كما يسعى العين إلى تعزيز تفوقه في الجولة الافتتاحية في دوري المحترفين، بعدما تجنب الخسارة في آخر 11 مباراة افتتاحية، محققاً 9 انتصارات وتعادلين.

ويملك العين أفضلية واضحة في مواجهاته أمام بني ياس في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 30 مباراة، حقق خلالها العين 18 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات لبني ياس، وانتهت 8 مباريات بالتعادل، وسجل العين 63 هدفاً خلال تلك المواجهات، مقابل 32 هدفاً لبني ياس.

في المقابل، يتطلع بني ياس إلى كسر هيمنة العين في السنوات الأخيرة، وتحقيق أول فوز له أمام "الزعيم" منذ فترة طويلة، حيث لم يعرف طعم الفوز على العين في آخر 10 مواجهات بينهما.

من جانبه، أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أنه يدرك جيداً صعوبة المباراة وقوة المنافس، مشيراً إلى أن "السماوي" يعرف حجم التحدي الذي ينتظره في الجولة الأولى.

وأوضح إيسايلا أن بني ياس خاض فترة إعداد جيدة، واستفاد كثيراً من معسكره الخارجي في هولندا، مؤكداً ثقته بجاهزية لاعبيه لانطلاق الموسم.