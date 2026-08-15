حتا والجزيرة.. صراع مثير على الفوز الأول





يستضيف حتا فريق الجزيرة في السادسة و10 دقائق مساء الأحد، في ختام الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يرفع خلالها الفريقان شعار الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

ويدخل حتا، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وطامحاً إلى حصد نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، في أول ظهور له بالمسابقة بعد العودة إلى دوري المحترفين. وأجرى «الإعصار» تحضيراته للموسم من خلال معسكره الخارجي في صربيا، حيث خاض عدداً من التجارب الودية التي وقف خلالها المدرب الصربي ألكسندر إيليتش على جاهزية لاعبيه، كما دعم صفوفه بعدد من العناصر، أبرزها التونسي فراس بالعربي، لاعب الشارقة السابق.

في المقابل، يبحث الجزيرة عن مصالحة جماهيره وتعويض خسارته أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 2-4 في الدور التمهيدي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي النتيجة التي نقلت «فخر أبوظبي» للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2. ويسعى الفريق بقيادة مدربه الروماني كوزمين إلى استعادة الثقة وتحقيق انطلاقة قوية في الدوري.

وأكد ألكسندر إيليتش، مدرب حتا، أن مواجهة الجزيرة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك إمكانات كبيرة ومدرباً صاحب خبرة واسعة في الكرة الإماراتية.

وقال إيليتش: «الجزيرة فريق قوي، ومواجهته تحتاج إلى الكثير من التحضير والعمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. نحن في مرحلة البناء والتحضير، وهي مرحلة تحتاج إلى بعض الوقت، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد نقاط الضعف ومعالجتها وتطوير الفريق».

وأضاف: «هدفنا هذا الموسم هو البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، لكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد. سنحاول الخروج من المباراة بنتيجة جيدة من خلال التدريب المستمر والعمل الجاد».

من جانبه، أعرب فراس بالعربي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف حتا، مؤكداً رغبته في تقديم الإضافة للفريق والمساهمة في تحقيق أهدافه.

وقال بالعربي: «أنا سعيد جداً بوجودي في نادي حتا، وبمشيئة الله سنكون عند حسن ظن كل من وقف إلى جانبي، وأن نقدم الإضافة للفريق. مباراتنا الافتتاحية ستكون أمام فريق كبير، لكن لدينا لاعبون ذوو جودة عالية، ولدينا العزيمة لتقديم موسم استثنائي».

وأشاد اللاعب بالأجواء داخل النادي، موجهاً الشكر إلى مجلس الإدارة وجميع العاملين على التسهيلات التي ساهمت في سرعة اندماج اللاعبين مع الفريق، مشيراً إلى أن عناصر حتا تجمعهم رغبة واحدة تتمثل في النجاح على المستويين الفردي والجماعي.

وختم بالعربي حديثه بالتأكيد على أهمية جماهير حتا، قائلاً إن المشجعين يمثلون «اللاعب رقم 12»، معرباً عن أمله في أن يسهم الأداء والنتائج الإيجابية في جذب الجماهير إلى المدرجات، والخروج من المباريات وهم في قمة النشوة.