الوحدة يدرس الاحتجاج على واقعة تبديل الحوسني حارس عجمان

يدرس نادي الوحدة التقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة على خلفية واقعة تبديل حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز عجمان 3-2.

وشهدت المباراة واقعة أثارت الجدل، بعدما سقط علي الحوسني مصاباً، قبل أن يتخذ الفريق قراراً بإجراء تبديل بدخول الحارس البديل، عبد الله التميمي، حيث رفع الحكم الرابع لوحة التبديل، وتوقفت المباراة، بعدما طلب حكم المباراة من علي الحوسني الخروج من الملعب من أقرب نقطة بجوار المرمى، قبل أن يتم التراجع عن إجراء التبديل، وإشهار الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحوسني.

وقال ليام ويكس المدير الرياضي لنادي الوحدة:« اتحاد الكرة عقد اجتماعاً مع الأندية قبل بداية الدوري، وتم خلاله التأكيد على أن عملية التبديل تصبح مكتملة بمجرد رفع لوحة التبديل ودخول اللاعب البديل إلى أرض الملعب».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البيان":« لوحة إجراء التغيير رفعت، قبل أن يدخل الحارس البديل إلى أرض الملعب بالفعل، وهو ما يعني وفقاً لتفسير قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اكتمال التبديل، وبالتالي كان يتوجب على الحارس علي الحوسني مغادرة أرضية الملعب».

وأوضح أن قضاة الملاعب واللاعبين ما زالوا يتأقلمون مع التعديلات الجديدة في القوانين، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مراجعة مثل هذه الحالات.

وأكد أن إدارة نادي الوحدة ستراجع الواقعة بالكامل، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة التي سيتخذها النادي، خلال المدة القانونية وهي 24 ساعة على انتهاء المباراة، مشيراً إلى أن النادي سيطالب بتوضيح رسمي من اتحاد الكرة بشأن تفسير الحالة.