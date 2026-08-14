عجمان يرد الدين ويصعق الوحدة بثلاثية في افتتاح الدوري





رد عجمان الدين إلى الوحدة وفاز عليه 3- 2 في استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين لموسم 2026-2027، ليبدأ "البرتقالي" مشواره بانتصار في مباراة كان خلالها الطرف الأكثر فاعلية وخطورة على المرمى، بينما ظهر الوحدة بعيداً عن مستواه المنتظر، خصوصاً في الشوط الأول.

وللموسم الثالث على التوالي، جمع لقاء الافتتاح بين الوحدة وعجمان، لكن هذه المرة تبدلت الأدوار، وبعدما تفوق الوحدة في الموسمين الماضيين، نجح عجمان في حسم المواجهة لمصلحته، إذ سجل لورينسي هدف التقدم في الدقيقة 5، وأضاف فيكتور هنريكي هدفين في الدقيقتين 51 و84، بينما سجل للوحدة محمد قرباني وبراهيما ديارا في الدقيقتين 77 و94.

لم يحتج عجمان سوى 5 دقائق لافتتاح التسجيل، حين بدأت الهجمة المرتدة من الجهة اليسرى، حيث وصل ياسين الجابري إلى الكرة وأرسل عرضية أرضية مثالية داخل المنطقة، قابلها لورينسي بتسديدة مباشرة استقرت في شباك زايد الحمادي، ليمنح فريقه أفضل بداية ممكنة ويضع الوحدة مبكراً تحت الضغط.

وكانت الجبهة اليسرى السلاح الأبرز لعجمان في الشوط الأول، بفضل تحركات المغربي الجابري الذي شكل مصدراً مستمراً للخطورة.

واستفاد عجمان من المساحات خلف دفاع الوحدة، فيما بدا الفريق أكثر قدرة على الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم، في مقابل غياب شبه كامل للفاعلية الهجومية للوحدة خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وكان بإمكان عجمان مضاعفة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، عندما أهدر فيكتور هنريكي فرصة سهلة في الدقيقة 42، بعدما وصلته الكرة في وضع مناسب للتسجيل، لكنه سدد كرة ضعيفة تعامل معها زايد الحمادي وأمسكها دون صعوبة.

ورغم إهدار الفرصة، ظل عجمان صاحب الأفضلية من حيث الاستحواذ على المساحات وصناعة الخطورة، بينما عانى الوحدة في بناء هجماته والوصول إلى الثلث الهجومي.

حاول شاموسكا، مدرب الوحدة، تغيير شكل فريقه مع بداية الشوط الثاني، فأشرك براهيما ديارا بدلاً من ارناو، كما أجرى تعديلاً تكتيكياً بتحويل آشر أغبينون من الجناح الأيسر إلى الجهة اليمنى، لكن التغيير لم يمنع عجمان من مواصلة استغلال تحركاته السريعة، بل جاء الرد سريعاً بهدف ثان في الدقيقة 51، عندما نفذ فيكتور هنريكي ركلة ثابتة بتسديدة صاروخية لم تمنح حارس الوحدة فرصة للتعامل معها.

وتفوق غوران، مدرب عجمان، تكتيكياً على شاموسكا، خصوصاً في التحولات الهجومية التي كانت أحد أبرز مفاتيح تفوق فريقه، فكلما فقد الوحدة الكرة، تحرك عجمان بسرعة لاستغلال المساحات، بينما حافظ الفريق على تماسكه عند فقدان الاستحواذ.

وبدأ الوحدة يتحسن تدريجياً مع مرور الوقت، وأكد البدلاء خطأ شاموسكا في التشكيلة التي بدأ بها المباراة، حيث نجح عجمان في حسم المباراة في الدقيقة 84 بهدف ثالث حمل توقيع فيكتور هنريكي مستغلاً خطأ فادح من الحارس زايد الحمادي، بينما سجل هدفي الوحدة محمد قرباني وبراهيما ديارا هدفي الوحدة في الدقيقتين 77 و94 ، لتنتهي المباراة بفوز وأول ثلاث نقاط لعجمان.