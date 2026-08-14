من دبي إلى أبوظبي.. زالاتكو يتابع مباراتي افتتاح الدوري

بدأ الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مهمته الجديدة بمتابعة التفاصيل من المدرجات، متنقلاً بين دبي وأبوظبي في اليوم الافتتاحي لدوري المحترفين لموسم 2026 ــ 2027.

وحرص زالاتكو على حضور مباراتي اليوم الافتتاحي من الدوري في نسخته الـ 52، إذ تابع مباراة النصر وكلباء على استاد آل مكتوم في دبي، بينما غادر عقب المباراة مباشرة إلى العاصمة أبوظبي لمتابعة مواجهة الوحدة وعجمان على استاد آل نهيان.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم أعلن تعيين زالاتكو مديراً فنياً للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات حتى 2030، إذ يعود إلى الإمارات مرة أخرى بعد تجربة ناجحة مع العين قاد خلالها الفريق إلى لقب الدوري في 2015، قبل أن يتولى تدريب كرواتيا لمدة 9 سنوات ويقودها إلى نهائي كأس العالم 2018 والمركز الثالث في مونديال 2022.

وقال داليتش إن عقده يمتد لـ 4 سنوات، وإن الهدف الرئيسي لمشروعه هو التأهل إلى كأس العالم 2030، مع المنافسة في كأس آسيا 2027 وخليجي 27، مؤكداً أن اختياره الإمارات جاء بسبب اقتناعه بالمشروع.