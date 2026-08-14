شباب الأهلي يتحدى طموحات خورفكان في ضربة البداية





يحل شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان، في التاسعة إلا ربع مساء السبت، ضمن مواجهات اليوم الثاني من الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يتطلع خلاله الفريقان إلى تدشين الموسم الكروي الجديد 2026-2027 بانتصار يمنحه دفعة قوية في بداية المشوار.

وتبدو الأفضلية التاريخية لمصلحة شباب الأهلي في المواجهات التي جمعت الفريقين بدوري المحترفين، إذ نجح «الفرسان» في فرض تفوق واضح خلال اللقاءات السابقة، إلا أن خورفكان يدخل مواجهة اليوم بطموحات مختلفة، مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، ورغبة لاعبيه في تقديم بداية قوية تعكس استعداداتهم للموسم الجديد.

ورفع خورفكان بقيادة مدربه الوطني عبدالمجيد النمر راية التحدي، بحثاً عن نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، فيما يحظى الفريق بمساندة جماهيرية كبيرة، حرصت إدارة النادي وشركة كرة القدم على توفير الأجواء المناسبة لها، من خلال وضع أجهزة تكييف في المدرجات، للتخفيف من تأثير درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.

وأقام خورفكان معسكره الخارجي في تركيا بعد أن خاض مباراتين أمام المرخية القطري وزد المصري، وتلقى خورفكان ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم، بعد تعرض مهاجمه المغربي طارق تيسودالي لإصابة على مستوى الساق، ستبعده عن الملاعب لأكثر من شهر، ما يعني غيابه عن جميع مباريات الفريق خلال شهر أغسطس الجاري، في وقت لم يشهد فيه الفريق تغييرات كبيرة على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد عبدالمجيد النمر أهمية المباراة الافتتاحية، مشيراً إلى أن المواجهة الأولى تكون دائماً مهمة لكل فريق، خصوصاً أن الصورة الفنية للفرق لا تزال غير واضحة في بداية الموسم، في ظل التغييرات التي طرأت على الأجهزة الفنية واستقطاب عدد من اللاعبين الجدد.

وقال النمر إن شباب الأهلي يظل منافساً دائماً على بطولة الدوري، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية فريقه للمباراة ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية، لا سيما أن المواجهة تقام على أرض خورفكان وأمام جماهيره.

وأضاف أن خوض الجولة الأولى على ملعب الفريق يمثل أفضلية مهمة، مشدداً على أن اللاعبين في أتم الاستعداد والجاهزية، بعد التحضيرات التي سبقت المباراة، ومبدياً تطلعه إلى إسعاد جماهير «النسور» من خلال تحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق الثقة قبل استكمال مشواره في المسابقة.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي المواجهة بطموح حصد النقاط الثلاث وتأكيد جديته في المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى، في ظل امتلاكه عناصر مميزة وخبرة كبيرة في التعامل مع مباريات دوري المحترفين، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين طموح أصحاب الأرض في تحقيق مفاجأة مبكرة ورغبة الضيوف في العودة بالنقاط كاملة.

وأعرب البرازيلي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بما قدمه الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكداً جاهزية اللاعبين لمواجهة خورفكان في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين.

وقال جاردين: سعداء بالعمل الذي قمنا به خلال فترة الإعداد، والجميع جاهز لتقديم أداء مشرف يليق باسم شباب الأهلي في ضربة البداية، ونعرف أن النادي اعتاد على تحقيق البطولات، وهدفنا أن نواصل هذا الطريق ونحقق نتائج أفضل من الموسم الماضي.

وأضاف: نعمل على بناء فريق قوي، ونملك مزيجاً من اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، ووجود لاعبين من مدارس كروية مختلفة يمنحنا خيارات مهمة ويساعدنا على تطوير الفريق.

وتابع: طموحي دائماً هو المنافسة على البطولات، والحافز والشغف يمثلان الأساس لتحقيق أهدافنا، والدوري فرصة مهمة لإظهار قيمتنا، ونحن نملك الرغبة في القتال والمنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها.

من جهته أكد الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، جاهزية الفريق للموسم الجديد، مشيراً إلى الاستفادة الكبيرة من فترة الإعداد واستيعاب أفكار المدرب.

وقال: سعداء بما قدمناه خلال فترة الإعداد، فقد كانت فترة مهمة لتجهيز الفريق، واستوعبنا أفكار المدرب بشكل جيد. ندرك حجم المسؤولية تجاه شعار النادي، وهدفنا في المباراة الأولى تحقيق النقاط الكاملة، ونملك شغفاً كبيراً ورغبة في الفوز، ونثق بأفكار المدرب ونسعى لتطبيقها داخل الملعب. طموحنا المنافسة على جميع البطولات وحصد الألقاب، والأهم أن نقاتل حتى النهاية، ونتعلم مما حدث في الموسم الماضي، ونواصل العمل بروح واحدة لتحقيق أهدافنا.