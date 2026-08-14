«ميركاتو » المحترفين .. صفقات تصنع ربيع الأندية

أبوظبي - محمد صادق

أكملت 6 أندية فقط ملف لاعبيها الأجانب الخمسة، وذلك مع اقتراب صافرة انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026 - 2027، ودوري أدنوك للمحترفين الذي يدشن منافساته يوم الجمعة المقبل، بينما لا تزال 8 أندية بحاجة إلى استكمال قائمة الخماسي الأجنبي في أسرع وقت. ويغلق باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية يوم 28 سبتمبر المقبل بحسب اتحاد كرة القدم، إذ كان باب القيد قد فتح في 23 يوليو الماضي.

وأغلقت أندية العين والشارقة والنصر وعجمان والظفرة وخورفكان ملف الخماسي الأجنبي، بينما لا تزال القائمة مفتوحة في أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل والجزيرة وكلباء وبني ياس، إلى جانب الصاعدان حتا ويونايتد.

وحسم العين قائمة أجانبه بالتعاقد مع اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والنمساوي فالانتينو لازارو، إلى جانب استمرار الباراغواياني أليخاندرو كاكو والمصري رامي ربيعة والمغربي سفيان رحيمي.

أما الشارقة فأبقى على البرازيلي إيغور كورونادو وأضاف أربعة لاعبين جدد، بعدما نجح في التعاقد مع المهاجم التوغولي لابا كودجو (34 عاماً) لمدة موسمين عقب نهاية عقده مع العين، في واحدة من أبرز صفقات الصيف، كما تعاقد مع الجناح البرازيلي جوليمار جونيور (25 عاماً) قادماً من أتلتيكو باراناينسي.

كما عزز الشارقة صفوفه في خانة الأجانب بالتعاقد لاعب الوسط الكونغولي شارلز بيكبل (28 عاماً) لمدة موسمين قادماً من إسبانيول الإسباني، ومدافع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 ديني بورجيس (30 عاماً)، بعقد لمدة موسمين قادماً من البطائح.

وأكمل النصر الخماسي الأجنبي بوجود النرويجي ماريوس هويبراتين، والإيراني مهدي قائدي، والأسترالي إيدين هروستيتش، والروماني ماريوس مارين، والإيفواري كريس بيديا، بعدما أجرى ثلاثة تعاقدات جديدة، بينما أكمل عجمان أجانبه بانضمام البرازيليين جوبسون سوزا ولورينسي إلى زملائهم زايكوني ويوري ماتياس ووليد أزارو.

وأجرى الظفرة تغييرات واسعة على ملف الأجانب، إذ أبقى على لاعب واحد فقط من الموسم الماضي وهو المغربي محمد الخلوي، وتعاقد مع 4 لاعبين أجانب جدد، هم: الألباني ريجي لوشكي والبرازيلي سمير كايتانو دي سوزا والسنغالي دومينيك والغيني سوري كابا، كما حسم خورفكان قائمته مبكراً بضم جونيور فيليمينغز ولويس هاكين وإيلتون وسليم أملاح وطارق تيسودالي.

على الجانب الآخر لم يبرم الوحدة أي صفقة أجنبية جديدة، محتفظاً بعمر خريبين ومحمد قرباني وكريستيان بنتيكي، فيما لم يضم الجزيرة أجنبياً جديداً مع استمرار سيمون بانزا وفيليسيو ميلسون، لتبقى أمامه ثلاثة مقاعد شاغرة بعد رحيل نبيل فقير ومحمد النني.ولا تزال الصورة غير واضحة في الوصل بخصوص الأجنبي الخامس، حيث لم يحسم موقف اللاعب سالدانا، في الوقت الذي يملك في قائمته 4 لاعبين باستمرار الكولومبي بورخا والبرازيلي ادريلسون والمغربي سفيان بوفتيني والبيروفي تابيا. أما شباب الأهلي فلديه 4 أجانب بعد التعاقد مع المدافع البرتغالي خورخي فيرنانديز، قادماً من الفتح السعودي، حيث أبرم صفقة وحيدة في خانة الأجانب، ويعد أقل الأندية إبراماً للصفقات بصفة عامة في الميركاتو الصيفي.

ويملك كلباء 3 لاعبين في خانة الأجانب، عقب ضم الألماني كوراي غونتر، بينما يستمر الإيرانيين أحمد نور الله وسامان قدوس، أما بني ياس فيملك ثلاثة أجانب دون تعاقدات جديدة، حيث يستمر من الموسم الماضي الثلاثي سافيور غودوين والمهاجم المالي يوسف نياكاتي، والسيراليوني الحسن كوروما.

ويسعى فريق يونايتد الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين إلى إكمال الخماسي الأجنبي، حيث تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع صفقتين بضم لاعب الرأس الأخضر ويلي سيميدو، والغابوني شافي بابيكا، بينما يضم حتا 3 لاعبين، هم ماثيو أنداسيتش والكاميروني أناتولي، والتونسي فراس بلعربي. وينتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن القوائم النهائية للأندية، وقائمة الأجانب على وجه التحديد، وإن كانت كل الاحتمالات تظل مفتوحة على مصراعيها، خصوصاً أن أندية المحترفين اعتادت في أوقات سابقة على مفاجأة الجميع وتغيير أي لاعب دون سابق إنذار قبل غلق باب الانتقالات.