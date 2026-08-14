8 مدارس تدريبية تقود معركة العقول من الدكة



لا تبدأ معركة دوري أدنوك للمحترفين موسم 2026 - 2027 من المستطيل الأخضر فقط، بل من المنطقة الفنية أيضاً، حيث تضع 8 مدارس تدريبية أوراقها على الطاولة، وراهنت 7 أندية على الاستقرار الفني، فيما فتحت 7 أخرى أبوابها لوجوه جديدة، في سباق تكتيكي مبكر.



وتبدو أوروبا صاحبة اليد العليا في المشهد التدريبي في الموسم الجديد، بوجود 11 مدرباً أوروبياً بين 14 مديراً فنياً، يتقدمهم 4 من صربيا، 2 من البرتغال، و2 من رومانيا، إلى جانب كرواتي وإسباني وإيطالي، ويظهر مدربان برازيليان، فيما يحمل عبدالمجيد النمر راية المدرب المواطن.



وتشهد قائمة مدربي أندية المحترفين في الموسم الجديد غياب المدرب العربي عن الظهور على الدكة الفنية مع بداية المنافسات، بعدما كان المدرب العربي حاضراً في العديد من مواسم دوري المحترفين في السنوات الأخيرة.



وتفرض المدرسة الصربية مرة أخرى نفسها على دوري المحترفين بأربعة مدربين، في امتداد لحضورها اللافت خلال السنوات الماضية، حيث يواصل فلاديمير إيفيتش مشواره مع العين، حامل ثنائية الدوري والكأس، كما يواصل غوران توفيغدزيتش مهمته مع عجمان، بينما يعود ميلوش ميلوييفيتش مع النصر، ويتولى ألكسندر إيليتش قيادة حتا العائد إلى البطولة.



ويأتي الروماني أولاريو كوزمين من بين الصفقات التدريبية الأكثر جذباً للأنظار في الموسم الجديد، ويبدأ محطة جديدة مع الجزيرة، حيث يدخل المدرب صاحب الخبرة الطويلة في الكرة الإماراتية تحدياً مختلفاً، بعدما صنع تاريخاً حافلاً بالألقاب مع شباب الأهلي والعين، ليضع خبرته أمام اختبار جديد مع «فخر أبوظبي» الطامح لاستعادة بريقه.



ولن يكون أندريا بيرلو مجرد مدرب جديد في البطولة، بل أحد أكثر الأسماء جذباً للأضواء، إذ يبدأ الإيطالي صاحب المسيرة الأسطورية كلاعب، تحدياً جديداً مع يونايتد، واضعاً خبرته وشخصيته الكروية أمام تحدي صناعة فريق قادر على فرض نفسه في دوري المحترفين.



ويحمل الموسم الجديد نكهة خاصة بعودة أسماء سبق لها الظهور في ملاعب الإمارات، مثل ميلوش الذي يعود إلى دوري أدنوك عبر بوابة النصر، بعد تجربتين مختلفتين مع الوصل والشارقة، فيما يستعيد البرازيلي بريكليس شاموسكا ذكريات الدوري بعد أكثر من 10 أعوام على تجربته السابقة مع الشعب.



وتستعيد المدرسة البرازيلية حضورها عبر أندريه جاردين مع شباب الأهلي، وشاموسكا مع الوحدة، حيث يأتي جاردين إلى «الفرسان» بسجل حافل في تطوير اللاعبين وتحقيق الألقاب.



واختارت أندية عجمان والشارقة والوصل والظفرة وبني ياس الاستقرار الفني، إذ يأمل غوران ومورايس وفيتوريا وإيسايلا وهورفات أن يتحول الاستقرار إلى أفضلية تنافسية مع انطلاق الموسم.

ويبقى عبدالمجيد النمر الاستثناء المحلي الوحيد باعتباره المدرب الإماراتي الوحيد في قائمة مدربي الموسم، إذ يعود إلى قيادة خورفكان، في تجربة جديدة مع الفريق الذي سبق أن تولى تدريبه منتصف الموسم قبل الماضي، حاملاً مسؤولية الدفاع عن حضور المدرب المواطن بين كبار البطولة.