أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإماراتي





مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، تعود المنافسة على الأهداف والأرقام القياسية، والتي تضع اسم صاحبها في سجلات وتاريخ الكرة الإماراتية، ومنها قائمة أسرع الأهداف، التي تظل محفورة في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة.

ويحتفظ خالد عبدالله باسمه في صدارة قائمة أسرع الأهداف بتاريخ الدوري الإماراتي، حيث سجله بعد مرور 4 ثوانٍ فقط.

وسجل خالد عبدالله، لاعب الشباب سابقاً، هدفه التاريخي في مرمى الخليج، الذي أصبح اسمه خورفكان، في المباراة التي أقيمت على استاد مكتوم بن راشد خلال موسم 1986-1987، بعدما هز الشباك بعد 4.75 ثوان فقط من بداية المباراة.

وجاء الهدف بتسديدة صاروخية من دائرة المنتصف بعد صافرة البداية مباشرة، ليصنع رقماً ظل حاضراً في سجلات المسابقة، رغم مرور 4 عقود على تسجيله.

وفي عصر الاحتراف، أحرز خليفة عبدالله، لاعب الوصل السابق، أسرع هدف في دوري المحترفين بعدما سجل في مرمى دبا الفجيرة بعد 10 ثوان فقط، خلال مواجهة الفريقين في أبريل 2013، ضمن موسم 2012-2013.

وفي المركز الثالث يظهر البرازيلي أديلسون، الذي سجل بقميص الشباب في مرمى الوحدة بعد 11 ثانية خلال ديسمبر 2013، في موسم 2013-2014.

وشهد موسم 2023-2024 دخول هدفين إلى قائمة الأسرع، إذ سجل رانييل، لاعب خورفكان، في مرمى حتا بعد 12 ثانية، بينما أحرز عصام فايز، لاعب عجمان، هدفه أمام الشارقة بعد 16 ثانية.

ويحتل عبدالله النقبي، لاعب شباب الأهلي، المركز السادس في الترتيب العام، بعدما سجل في مرمى الظفرة خلال موسم 2019-2020، وهز الشباك بعد 17 ثانية من انطلاق المباراة.

وجاء سلطان الشامسي، لاعب بني ياس، تالياً بهدف سجله في مرمى الظفرة بعد 18 ثانية خلال يناير 2021، بينما احتل الأرجنتيني غاستون سواريز المركز التالي بهدفه أمام الفريق نفسه بعد 22 ثانية في أكتوبر 2022.

وضمت القائمة أيضاً حميد عباس، لاعب شباب الأهلي، الذي سجل في مرمى الظفرة بعد 26 ثانية في مايو 2014، ثم علي مبخوت، نجم الجزيرة، بهدفه أمام الوحدة بعد 27 ثانية في نوفمبر 2013.

وسجل كايو لوكاس بقميص الشارقة في مرمى العروبة بعد 28 ثانية خلال أكتوبر 2021، بينما جاء فابيو ليما، نجم الوصل، بعد 29 ثانية أمام الفجيرة في نوفمبر 2020.

وسجل عثمان كمارا بقميص اتحاد كلباء في مرمى العروبة بعد 30 ثانية خلال أكتوبر 2021.