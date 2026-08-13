1.38 مليار درهم القيمة التسويقية لدوري المحترفين

تترقب جماهير الكرة الإماراتية انطلاق الموسم جديد بمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، وسط تركيز على القيمة التسويقية للدوري والأندية قبيل صافرة البداية، بعد الصفقات والتعاقدات التي أبرمتها أندية المحترفين لتعزيز صفوفها في الموسم في الجديد.

وبلغت القيمة التسويقية لدوري أدنوك للمحترفين 326.72 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.38 مليار درهم، وفقاً لأحدث بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، مسجلة معدلاً سنوياً إيجابياً يعكس حراك الأندية في الانتقالات الصيفية.

لكن تلك القيمة التسويقية ليست الأعلى في دوري المحترفين خلال عام 2026، حيث وصلت إلى 361.57 مليون يورو، أي نحو 1.53 مليار درهم في شهر مارس الماضي، إذ تتأثر القيمة التسويقية برحيل أو استقطاب اللاعبين مع نهاية الموسم وقبل بداية الموسم الجديد.

وتصدر نادي شباب الأهلي قائمة أعلى الأندية قيمة تسويقية مع بداية الموسم الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 207.4 ملايين درهم، بنحو 48.95 مليون يورو، مستفيداً من كتيبة مدججة بالنجوم والمحترفين الأجانب، وذلك على الرغم من أنه أقل الأندية إبراماً للصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي.

وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 44.83 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 190 ملايين درهم، تلاه نادي الوصل بـ 43.83 مليون يورو (نحو 185.7 مليون درهم).

وحل نادي العين رابعاً بقيمة تسويقية سجلت 35.23 مليون يورو، أي ما يعادل 149.3 مليون درهم، إذ ركز النادي في تعاقداته الصيفية على العناصر الشابة في فئة اللاعب المقيم، لكن اللافت أن قائمة "الزعيم" تضم اثنين من أغلى اللاعبين وهما المغربي سفيان رحيمي، والوافد الجديد المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل لاعب 6 ملايين يورو.

وجاء الشارقة خامساً بـ 30.83 مليون يورو (نحو 130.6 مليون درهم)، يعقبه النصر بـ 29.95 مليون يورو (نحو 126.9 مليون درهم)، ثم الوحدة بـ 26.73 مليون يورو (نحو 113.2 مليون درهم).

وعلى صعيد النجوم، اعتلى المهاجم الكونغولي سايمون بانزا، مهاجم نادي الجزيرة، صدارة قائمة أغلى اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين بقيمة سوقية بلغت 10 ملايين يورو، أي نحو 42.38 مليون درهم، إذ يستمر اللاعب في صفوف "فخر أبوظبي" للموسم الثاني توالياً.

ويتشارك في المؤكز الثاني 3 لاعبين بقيمة سوقية بلغت 6 ملايين يورو لكل لاعب، وضمت كلاً من المهاجم المغربي سفيان رحيمي واليوناني جيورجيوس جياكوماكيس ثنائي العين، إلى جانب المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب شباب الأهلي.

وحل في المركز الخامس في قائمة أغلى اللاعبين قيمة تسويقية، مدافع الجزيرة ويليان روتشا والذي تم تسجيله كلاعب مواطن في قائمة الفريق في الموسم الجديد، بقيمة تسويقية بلغت 5 ملايين يورو.

ولا يزال الباب مفتوحاً لمزيد من الارتفاع في القيمة التسويقية لدوري المحترفين، مع توقعات بإبرام المزيد من الصفقات من جانب الأندية، قبل غلق باب قيد الانتقالات الصيفية في 23 سبتمبر المقبل.