شاموسكا: الوحدة يسعى لبداية قوية رغم عدم اكتمال القائمة

أكد البرازيلي بيركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق الوحدة، أن مواجهة عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين تمثل بداية مهمة للموسم، مشيراً إلى أنه يسعى لبداية قوية مع الفريق رغم عدم اكتمال القائمة.

وقال شاموسكا: "أنا متحمس للغاية لانطلاق الموسم، والبداية مهمة لأنها الخطوة الأولى لإظهار الصورة التي عملنا عليها خلال فترة الإعداد، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون خلال فترة الإعداد، وأتمنى أن نبدأ الموسم بطريقة جيدة ونحقق نتيجة إيجابية".

وأضاف المدرب البرازيلي أن معسكر ألمانيا كان ناجحاً للغاية، موضحاً: "اللاعبون أظهروا روحاً عالية والتزاماً كبيراً، خصوصاً خلال المباريات الودية، رغم عدم اكتمال قائمة الفريق حتى الآن".

وشدد على أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي مع الرباعي آشر أغبينون وفاكوندو وأمان الله مجاهد وريني ريفاس أضافت الجودة التي يحتاجها الفريق، لكن النادي لا يزال يعمل من أجل استكمال بعض المراكز خلال الفترة المقبلة.

وعن هدف الوحدة الأساسي في الموسم الجديد، قال شاموسكا: "نعمل على بناء عقلية الفوز، وبالتأكيد المنافسة على الدوري".

وأشار المدرب البرازيلي إلى أن الدوري الإماراتي تطور كثيراً خلال السنوات العشر الماضية، وأصبح أكثر تنافسية وجودة، مع زيادة الاهتمام باللاعبين الشباب وتجهيزهم للمستقبل.

وختم: "الوحدة يمتلك المقومات اللازمة للمنافسة، وسنبذل كل ما نستطيع من أجل تحقيق طموحات النادي وجماهيره هذا الموسم".