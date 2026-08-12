علاء زهير لجمهور الوحدة: نعدكم بالفرحة هذا الموسم





أكد علاء الدين زهير، مدافع الوحدة، جاهزية فريقه لخوض أولى مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين أمام عجمان، مشيراً إلى أن فترة الإعداد كانت جيدة، وأن اللاعبين يدخلون المواجهة بهدف واضح يتمثل في حصد النقاط الثلاث وبداية الموسم بقوة.

وقال زهير: " المباراة الأولى في الدوري تحظى بأهمية كبيرة، والظهور خلالها بشكل جيد يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً".

وأضاف:" خضنا معسكراً إيجابياً في ألمانيا أسهم في تجهيز اللاعبين، وتمكنا من التعرف بشكل أكبر على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والعمل على معالجة السلبيات والنواقص".

وعن أهداف الوحدة في الموسم الجديد، قال المدافع الدولي: الوحدة ناد كبير يمتلك جماهير عريضة، والجميع يريد البطولات والمنافسة، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا، نريد المنافسة على كل البطولات هذا الموسم، خصوصاً أننا لم نوفق في الموسم الماضي، ولا نريد تكرار ما حدث، بالتأكيد هدفنا أن نبدأ بشكل قوي ونواصل المشوار بالطريقة التي تليق باسم النادي".

ووجه زهير رسالة إلى جماهير الوحدة في ختام تصريحاته قائلاً: " نأمل أن يواصل الجمهور دعمه ومساندته للاعبين وخلف الفريق، ونعدكم أن نفرحكم هذا الموسم".