إسماعيل مطر: بدايات الموسم الجديد صعبة.. والمنافسة مفتوحة للجميع

أكد إسماعيل مطر، نجم وقائد المنتخب الوطني والوحدة السابق، أن انطلاقة الموسم الجديد تحمل الكثير من التحديات لجميع الأندية، معرباً عن آماله في أن يكون الموسم أفضل من المواسم الماضية.

وينطلق الموسم الكروي 2026 ـ 2027، بعد غد الجمعة، بانطلاق دوري أدنوك للمحترفين، إذ يلتقي في الجولة الأولى التي تقام على 3 أيام، النصر مع كلباء، والوحدة مع عجمان، والظفرة مع الشارقة، والوصل مع يونايتد، وخورفكان وشباب الأهلي، وحتا والجزيرة، وتختتم الجولة بمواجهة بني ياس والعين في الشامخة.

وقال مطر لـ«البيان»: «نتمنى دائماً أن يكون كل موسم أفضل من الموسم الذي سبقه، وهذا شيء طبيعي، لكن البدايات ستكون صعبة بعض الشيء بسبب الأجواء وعدم تعود الفرق عليها، إلى جانب الانتدابات والصفقات الجديدة التي أبرمتها الأندية، أتمنى التوفيق لكل الفرق، وأن يكون موسماً استثنائياً».

وعن أبرز المرشحين للمنافسة، أشار مطر إلى أن الفرق المعتادة تظل حاضرة بقوة، موضحاً: «الفرق الكبيرة تبقى دائماً حاضرة في الترشيحات، العين حامل اللقب، والشارقة، والوصل، والنصر، والوحدة، والجزيرة، كلها فرق مرشحة، الجزيرة تحديداً مع خبرة كوزمين أتوقع أن يحصل على دفعة قوية، لكن لا يمكن أن نقلل من فرص النصر وبقية الفرق، فالفرصة موجودة للجميع قبل بداية الدوري، والأفضل والأجدر هو من سيثبت نفسه خلال الموسم».

وحول تعاقدات الأندية خلال فترة الانتقالات، قال: «بصراحة لم أكن متابعاً لكل التعاقدات وصفقات الأندية، لكن في النهاية أتمنى أن تقدم جميع الفرق أفضل ما لديها، وأن يكون اللاعبون على مستوى الثقة التي منحتهم إياها الأندية».

وتحدث مطر عن أبرز صفقات الميركاتو برحيل مهاجم وهداف العين التاريخي، التوغولي لابا كودجو عن العين وانتقاله إلى الشارقة، قائلاً: «نادي العين حامل اللقب يعرف احتياجاته، ولديه مدرب مخضرم، وفلاديمير إيفيتش بالنسبة لي هو أفضل مدرب موجود في دورينا، ولابا لاعب كبير وخدم العين وحقق معه بطولات عدة، والتغيير سنة الحياة وأمر طبيعي في كرة القدم».

وأضاف: «أتوقع أن يقدم لابا كودجو إضافة كبيرة لنادي الشارقة لأنه لاعب كبير، وبالتأكيد أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين وأن يظهروا بأفضل مستوياتهم في الموسم الجديد».

وعن الوحدة ومدى قدرة الفريق على المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد وخاصة على لقب الدوري الغائب منذ عام 2010، قال مطر: «بالتأكيد أتمنى التوفيق للوحدة، وأن يخرج الفريق بصورة أفضل مما كان عليه في مواسم سابقة، في النهاية هم في الوحدة إخواني وآمل أن يحقق الفريق أهدافه وأن يظهر بشكل جيد في الموسم الجديد».