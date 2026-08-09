رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في ليلة النجوم

تعلن رابطة المحترفين الإماراتية عن النجوم الفائزين بجوائز الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، في الحفل الذي تنظمه في السابعة والربع، مساء غد الاثنين، بقصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وتعلن خلاله عن جوائز الأفضل في الفئات المختلفة.

ويترقب جماهير وعشاق الكرة الإماراتية حفل توزيع الجوائز، بعدما بات الحدث الأبرز وملتقى النجوم، إذ يحتفي بأصحاب الإنجازات الاستثنائية، في أمسية سنوية تعكس المكانة المتنامية لكرة القدم الإماراتية، ويشمل العديد من الفعاليات، إيذاناً بانطلاق الموسم الكروي الجديد 14 أغسطس الجاري.

وتعلن رابطة المحترفين خلال الحفل عن أسماء الأفضل في فئات عدة، وتشمل الجوائز ضمن فئة التصويت، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، إلى جانب جائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.

ويبرز نادي العين في مقدمة الأندية التي يتنافس نجومها على فئات الجائزة بعد موسم حقق خلاله «الزعيم» ثنائية الدوري والكأس، حيث يترشح نجوم العين في 6 جوائز.

وانحصر التنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم بين ثلاثي العين، ماتياس بلاسيوس، كودجو لابا، وسفيان رحيمي، وذلك بعدما أسهم الثلاثي في سيطرة «الزعيم» على الموسم بأرقام لافتة واستثنائية.

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، فلادمير إيفيتش (العين)، وغوران توفيجدزيتش (عجمان)، وإن كان إيفيتش يعد من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بعدما نجح في إعادة الألقاب المحلية للعين بعد غياب لعدة سنوات.

ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى (العين)، زايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، كل من ثنائي العين عبد الكريم تراوري والحسين رحيمي، وعبدالله توري (النصر).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم من اختيار الجمهور الثلاثي نيكولاس خيمينيز (الوصل)، المصري رامي ربيعة (العين)، والمغربي سفيان رحيمي (العين)، بينما يتنافس على جائزة أجمل هدف كل من الحسين رحيمي (العين)، إليخاندرو روميرو (العين)، وسيرجيو بيريرا (الوصل).

وعن فئة المعايير تضم قائمة المرشحين لجائزة تراخيص الأندية والاحتراف كلاً من الوصل والنصر والعين، فيما يتنافس على جائزة الحضور الجماهيري كل من بني ياس والعين والظفرة.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصائيات التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين (25 هدفاً)، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي توج بها عبدالله توري لاعب النصر (4 أهداف).

وقد حسم جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً وفاز بها علي المعمري، لاعب نادي الجزيرة (17 هدفًا)، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

وكانت الرابطة فتحت الرابطة باب التصويت على الجوائز في الشهر الماضي واستمرت حتى مطلع أغسطس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية، حيث شارك في التصويت ممثلو الأندية، وهم قائد الفريق ومدربه، إلى جانب الإعلاميين والجماهير.