الجزيرة يرفع راية التحدي الآسيوي



أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نادي الجزيرة يدخل مرحلة جديدة من مشاركته القارية، واضعاً نصب عينيه تجاوز الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، عندما يواجه الاتحاد السعودي، الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.



وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على الجزيرة، الذي يسعي إلى حجز مقعده في مرحلة الدوري بـ«النخبة»، ومواصلة طموحاته الآسيوية بثقة، مشيراً في تقريره إلى أن الجزيرة يرفع راية التحدي، ويسعى لمشاركة أفضل من المشاركات السابقة، بعدما بلغ دور الـ 16 ثلاث مرات أعوام 2012 و2014 و2018، وهي أفضل محطاته القارية حتى الآن.

وأوضح التقرير أن الجزيرة قدم أفضل نتائجه في نسخة 2012، حين تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متقدماً على الاستقلال الإيراني والريان القطري وناساف الأوزبكي، قبل أن تتواصل مشاركاته الناجحة ببلوغ دور الـ 16 عامي 2014 و2018، دون أن يتمكن من مواصلة المشوار.



وأكد التقرير أن الجزيرة يحتفظ بذكريات متباينة في دور الـ 16، إذ خسر أمام العين ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-2 في نسخة 2014، بينما ودع نسخة 2018 أمام بيرسيبوليس الإيراني، رغم فوزه ذهاباً 3-2، قبل أن يخسر إياباً 1-2 في طهران، ليغادر المنافسة بفارق ضئيل.

وبين أن الجزيرة تأهل إلى النسخة الحالية بعدما أنهى دوري المحترفين الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، إثر تحقيقه 13 انتصاراً، و5 تعادلات مقابل 8 هزائم، وسجل لاعبوه 46 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 30 هدفاً،خلال مشواره المحلي.



وأشار التقرير إلى أن الجزيرة يملك سجلاً محلياً، يعزز مكانته بين الأندية الإماراتية، بعدما توج بلقب الدوري ثلاث مرات، إلى جانب إحراز كأس رئيس الدولة ثلاث مرات، فضلاً عن ألقاب أخرى، رسخت حضوره منافساً دائماً على المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية خلال السنوات الماضية.

كما سلط التقرير الضوء على المدير الفني للجزيرة الروماني كوزمين أولاريو، صاحب التجارب الواسعة مع المنتخب الإماراتي، وعدد من أندية الدولة، بينها العين وشباب الأهلي والشارقة، حيث حقق نجاحات عديدة، ويأمل أن يوظف خبرته القارية والمحلية لقيادة الفريق نحو مرحلة الدوري.



وأوضح أن أولاريو يعول على مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، وفي مقدمتهم الظهير الدولي روبين كانيدو، إلى جانب فيلسيو ميلسون، الذي جدد عقده مؤخراً مع الفريق، بما يمنح التشكيلة دعماً إضافياً قبل الاختبار المرتقب أمام الاتحاد السعودي في أبوظبي.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول إلى أفضل مرحلة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة، التي تكتسب أهمية كبيرة كونها بوابة العبور على مرحلة الدوري في البطولة القارية، إذ كان الفريق قد عاد إلى أبوظبي لاستكمال تحضيراته للموسم بعد خوضه معسكراً خارجياً في هولندا، وخاض خلاله 6 مباريات ودية.