أندية المحترفين.. وديات وتعاقدات لتحقيق أحلام الموسم الجديد



تدخل أندية دوري المحترفين المرحلة الأخيرة من تحضيراتها للموسم الجديد 2026-2027، بعدما أسدلت الستار على معظم معسكراتها الخارجية، وسط حصيلة متباينة من التجارب الودية، إذ بدأت الأجهزة الفنية في رسم ملامح الفريق قبل الانتقال من أجواء فترة الإعداد إلى سباق النقاط والمنافسة الرسمية للموسم الذي بات على وشك الانطلاق بعد 10 أيام.



الوصل

واختتم الوصل معسكره الهولندي بتعادل 1-1 أمام التعاون السعودي، منهياً خمس مباريات ودية بثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، وفاز «الإمبراطور» على أوتريخت 2-1، وخسر أمام بيفيرين 0-1، ثم تغلب على دي تريفرز 3-1 والشمال القطري 8-1، قبل التعادل مع التعاون.

وسجل الوصل خلال مبارياته الخمس 14 هدفاً مقابل خمسة أهداف استقبلتها شباكه، في حصيلة تعكس قوة هجومية واضحة، خصوصاً بعدما أمطر شباك الشمال بثمانية أهداف. ويعود الفريق إلى دبي لاستكمال المرحلة الأخيرة، وسط مؤشرات إيجابية على جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم.



الشارقة

وأنهى الشارقة معسكره في سلوفينيا بخمس مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وخسارة. وفاز «الملك» على بيلتنسي 4-0، وأبها 2-1، والسيلية 2-1، بينما تعادل مع الغرافة 1-1 وخسر أمام باتشكا توبولا 1-2، مسجلاً 10 أهداف ومستقبلاً 5، حيث يستعد الفريق للمرحلة النهائية، قبل ضربة البداية أمام الظفرة في 15 أغسطس الجاري.



النصر

وأنهى النصر معسكره في النمسا بانتصار عريض على إن كي دوبرافا الكرواتي 4-0، ليغلق ملف أربع مباريات ودية بانتصارين وخسارتين، وخسر «العميد» أمام سلوفان جالانتا السلوفاكي والشباب السعودي بنتيجة واحدة 0-1، بينما تغلب على السيلية ودوبرافا 4-0 في المباراتين.



شباب الأهلي

وخرج شباب الأهلي من معسكر النمسا بحصيلة هجومية قوية، بعدما خاض 4 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وخسارة واحدة، واستهل «الفرسان» مشوارهم بالخسارة أمام أس كي سيجما التشيكي 0-2، قبل الفوز على سانت يوهان 6-0، والسد 4-1، وأودينيزي الإيطالي 2-1، وسجل 12 هدفاً مقابل 4 أهداف فقط استقبلتها شباكه، وكان ماتيوس ليما أبرز الهدافين بـ 4 أهداف.



الوحدة

واكتفى الوحدة بثلاث مباريات ودية في معسكر ألمانيا، بعد إلغاء المواجهة الرابعة أمام درامشتات، وتعادل «العنابي» مع تي إس في بوكباك 2-2، ثم حقق فوزاً كبيراً على آيخشتات 4-0، قبل أن يتفوق على فورتسبورغر كيكرز 3-2، لينهي معسكره دون خسارة.

وشهدت مباريات الوحدة تألق المهاجم السوري عمر خريبين، الذي سجل ثلاثة أهداف، بواقع هدفين أمام آيخشتات وهدف أمام فورتسبورغر كيكرز. كما سجل آرناو براداس وإبراهيما ديارا وكريستيان بنتيكي وعلاء الدين زهير أهدافاً أخرى، فيما يستعد الفريق الآن للمرحلة النهائية قبل مواجهة عجمان.



العين

وواصل العين تحضيراته في إسبانيا بتعادل 1-1 مع الدرعية السعودي، في ثالث تجاربه الودية بالمعسكر، بعدما استهل الإعداد بفوز كاسح على أمل الدروة المغربي 6-0، ثم تعادل مع إلتشي الإسباني 2-2. وسجل الوافد الجديد بابا أيلو في المباراتين الأخيرتين.

ويملك «الزعيم» مباراتين وديتين متبقيتين أمام تولوز الفرنسي وأوساسونا الإسباني، في محطتين مهمتين قبل إسدال الستار على الإعداد الخارجي، فيما لفت بابا أيلو الأنظار منذ وصوله، بعدما سجل أمام أمل الدروة وإلتشي والدرعية، ليقدم نفسه مبكراً كأحد أبرز عناصر الفريق الجديدة.



خورفكان

واختتم خورفكان معسكره في تركيا بخسارة أمام زد المصري 1-3، بعدما كان قد تغلب على المرخية القطري 2-0 في تجربته الأولى. وألغيت المواجهة المقررة أمام الرائد السعودي بسبب سوء الأحوال الجوية، ليكتفي «النسور» بمباراتين وديتين، وسط تركيز على رفع الجاهزية قبل العودة.

ومنحت التجارب المحدودة المدرب عبدالمجيد النمر فرصة لاختبار عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، فيما ينتظر الفريق المرحلة الأخيرة من التحضيرات داخل الدولة، ويأمل الجهاز الفني استثمار الفترة المتبقية لمعالجة الملاحظات التي كشفتها مواجهتا المرخية وزد قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



الجزيرة

واختتم الجزيرة معسكره في هولندا بـ 6 مباريات ودية تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، حقق خلالها ثلاث انتصارات وتعادلين مقابل خسارة، حيث خسر أمام ستيوا بوخارست 0-1، ثم فاز على زفوله 1-0، وتعادل مع شارلروا 1-1، قبل الفوز على فيتسيه 2-1.

وأكمل الفريق مشواره بالتعادل السلبي مع سينت ترويدن، ثم اكتسح أكاديمية ووتر الهولندية 7-0، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف في مرماه، وتعكس النهاية الهجومية القوية تطور الفريق تدريجياً، فيما يعمل كوزمين على تثبيت الهوية الفنية والخيارات الأساسية قبل الموسم.



حتا

وسجل حتا بداية إيجابية في معسكره الصيفي بصربيا، بعدما خاض مباراتين وديتين أمام بروليتزك، وخرج منهما بانتصارين متتاليين، وفاز الفريق في المواجهة الأولى 3-1، قبل أن يجدد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 2-0.



كلباء

كما خاض كلباء مباراتين وديتين خلال معسكره في النمسا، وبدأهما بانتصار كبير على السيلية القطري 5-1، قبل أن يخسر أمام الفيصلي السعودي 1-2. ومنحت المواجهتان المدرب الإسباني فيكتور سانشيز فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين وتقييم الجاهزية التكتيكية والبدنية.

ويبدأ كلباء المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي بعد العودة من النمسا، وسط رغبة في البناء على الجوانب الإيجابية التي ظهرت خلال المعسكر. وسيعمل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى الانسجام، وتصحيح الأخطاء، والوصول إلى التشكيلة الأكثر جاهزية قبل بداية المنافسات.



يونايتد

ولا يزال يونايتد يواصل برنامجه التحضيري استعداداً للموسم الجديد، بعدما خاض حتى الآن مباراة ودية واحدة في معسكره الخارجي، تغلب خلالها على ميتا بنتيجة 3-2 في لاتفيا، وانتقل الفريق إلى النمسا لاستكمال المرحلة الثالثة.