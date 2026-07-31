الظفرة يكمل الخماسي الأجنبي بالبرازيلي سمير دي سوزا



أعلن الظفرة تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا، قادماً من النجمة السعودي، وذلك ضمن تحركات النادي لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق 14 أغسطس.



وأكمل دي سوزا الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، الخماسي الأجنبي في صفوف الظفرة، إذ تضم خانة أجانب الفريق، المهاجم الغيني سوري كابا، وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا، ولاعب الوسط السنغالي دومينيك ميندي، والجناح المغربي محمد الخلوي.



ويعد الخلوي هو الأجنبي الوحيد المستمر مع الظفرة من الموسم الماضي، وذلك بعد رحيل 4 لاعبين أجانب أبرزهم كريم البركاوي هداف الفريق في الموسم الماضي.



وكان الظفرة من أكثر أندية المحترفين نشاطاً في سوق الانتقالات الحالية، حيث يعتبر التعاقد مع المدافع دي سوزا، الصفقة الـ 11 التي يبرمها النادي في «الميركاتو الصيفي».



وسبق للبرازيلي سمير كايتانو الذي بدأ مشواره الكروي مع نادي فلامنغو، خوض عدة تجارب احترافية في أوروبا، في الدوري الإيطالي مع ناديي أودينيزي وهيلاس فيرونا، قبل أن يذهب للدوري الإنجليزي عبر نادي واتفورد في عام 2022 ومنه ذهب إلى نادي تيغريس المكسيكي.



وعلى صعيد استعدادات الفريق، فاز الظفرة 2 ـ 0 على تريغلاف كران السلوفيني، أحد أندية الدرجة الثانية، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا.



وتعد المباراة هي التجربة الودية الثانية التي يخوضها الظفرة في معسكر سلوفينيا، إذ كان قد تعادل مع غوريتسا الكرواتي 0 ـ 0 في الودية الأولى.