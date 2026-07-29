الجزيرة يبحث إنهاء الملفات العالقة قبل الملحق المؤهل لـ «النخبة»



دخل الجزيرة المرحلة الحاسمة من تحضيراته للموسم الجديد، وهو يسابق الزمن لإغلاق عدد من الملفات الفنية قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي في 11 أغسطس المقبل، على استاد محمد بن زايد، في الملحق التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، في أول اختبار رسمي للفريق، تحت قيادة مدربه الجديد الروماني أولاريو كوزمين.



ولا تزال إدارة الجزيرة تعمل على استكمال بعض الملفات، أهمها تدعيم القائمة بعناصر جديدة، خاصة في خانة الأجانب، في ظل رغبة النادي في تعزيز خيارات كوزمين قبل المواجهة الآسيوية، التي تمثل بوابة العبور إلى مرحلة الدوري في البطولة القارية.



وأبرم الجزيرة حتى الآن 4 صفقات فقط، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الظهير الأيسر روبين فيليب (24 عاماً)، قادماً من الوحدة، والجناح الأنجولي فيلسيو ميلسون (26 عاماً)، قادماً من النجم الأحمر، إضافة إلى الحارس التركي أرسين ديستان أوغلو (25 عاماً)، القادم من بشكتاش، والمدافع البوسني نرمين مويكيتش 22 عاماً، قادماً من نادي سراييفو.



يأتي هذا وسط حالة من القلق لدى جماهير الجزيرة، في ظل عدم إنهاء ملف اللاعبين، ودعم الصفوف بعناصر جديدة قادرة على تحقيق الطموحات، وإعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب بعد الموسم الماضي المخيب للآمال.



وتكتسب مواجهة الاتحاد السعودي أهمية مضاعفة بالنسبة للجزيرة، إذ لا تمثل مجرد بداية للموسم، بل اختبار مبكر للفريق مع كوزمين، وفرصة لإثبات جاهزية الفريق الفنية بعد معسكر أوروبي مكثف، في وقت يواصل فيه النادي العمل على استكمال تشكيلته قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



ويعول الجزيرة كثيراً على خبرة كوزمين، أحد أكثر المدربين نجاحاً في الكرة الإماراتية، بعدما حقق ألقاباً عديدة مع العين وشباب الأهلي والشارقة، قبل أن يتولى تدريب منتخب الإمارات في آخر محطاته، في تجربة لم تكلل بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويأمل النادي أن ينجح المدرب الروماني في نقل خبراته سريعاً إلى الفريق، وإعادة الجزيرة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.



وكان الجزيرة اختتم معسكره في هولندا، والذي امتد لفترة 25 يوماً، خاض خلاله الفريق 6 مباريات ودية متدرجة المستوى، مع فرق من هولندا وبلجيكا ورومانيا، وفاز في آخر تجاربه بسباعية نظيفة على فريق أكاديمية ووتر الهولندية، والذي حل بديلاً لفريق غرافشاب.