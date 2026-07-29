لازارو: عقلية العين تبعث على الفخر



أعرب النمساوي فالانتينو لازارو، الوافد الجديد إلى صفوف العين خلال فترة الانتقالات الصيفية، عن إعجابه بالأجواء داخل الفريق، مؤكداً أن العقلية الاحترافية التي لمسها منذ وصوله أسهمت في تسهيل اندماجه مع زملائه.



وقال لازارو في تصريحات مصورة نشرها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»: «الانضمام إلى مجموعة من اللاعبين وجهاز فني يمتلكون عقلية رائعة في العمل يجعلني أشعر بالفخر، والاستقبال الذي حظيت به منذ انضمامي إلى جانب بقية اللاعبين الجدد ساعد على التأقلم سريعاً مع الفريق».



وأضاف: «الجهاز الفني يعتمد برنامجاً تصاعدياً في التحضير للموسم، إذ يتم إدخال عناصر جديدة في كل أسبوع، سواء على المستوى الخططي أو البدني، وهو ما ساعدنا على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة تدريجياً وتطبيق أسلوب اللعب الذي نريده».



وتابع: «العين يمتلك جودة فنية كبيرة، ومستوى اللاعبين ليس بعيداً عن المستويات الموجودة في أوروبا»، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على رفع المعدل البدني وتعزيز الانسجام بين اللاعبين وترسيخ التحركات الجماعية داخل الملعب، بما يمهد لتقديم موسم قوي وتحقيق نتائج مميزة.



وأوضح لازارو أن مباراة إلتشي شكلت اختباراً جيداً للفريق في هذه المرحلة من فترة الإعداد، مشدداً على أن النتيجة ليست المعيار الأهم حالياً، رغم رغبة الجميع في تحقيق الفوز.



وأشار إلى أن مرور أسبوعين فقط على انطلاق التدريبات يجعل مستوى الفريق الحالي أمراً طبيعياً، مؤكداً أن المؤشرات تعكس تقدماً مستمراً في العمل.



كما وجّه اللاعب النمساوي رسالة إلى جماهير نادي العين، مؤكداً أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، بل وتجاوز توقعاتها من أجل تقديم موسم قوي يليق باسم نادي العين.



وكان العين تعادل مع إلتشي الإسباني بنتيجة 2-2 في ثاني تجاربه خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، وسجل هدفي الفريق اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والكاميروني بابا إيلو.



وتأتي ودية إلتشي ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد، بعدما أنهى الفريق المرحلة الأولى في المغرب وخاض خلالها ودية واحدة انتهت بفوز كبير على فريق أمل الدروة المغربي بستة أهداف دون رد، قبل انتقال البعثة إلى إسبانيا لاستكمال البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.



وشهد معسكر «الزعيم» في إسبانيا انتظام لاعب الوسط الباراغواياني أليخاندرو روميرو في التدريبات، بعد حصوله على فترة راحة عقب مشاركته مع منتخب باراغواي في كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك حضور العناصر الأساسية مع استمرار التحضيرات للموسم المقبل.