حتا ويونايتد والظفرة الأكثر نشاطاً في «الميركاتو».. وهدوء في قلعة «الفرسان»



تدخل أندية دوري المحترفين المرحلة الأخيرة من استعداداتها للموسم الجديد 2026-2027، الذي ينطلق في 14 أغسطس المقبل، وسط نشاط متباين في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تواصل الأندية تعزيز صفوفها بصفقات جديدة، وسط تباين في تحركاتها خلال «الميركاتو».



وفرضت الأندية الصاعدة إلى دوري الأضواء نفسها عنواناً رئيسياً للميركاتو، بعدما تصدر حتا ويونايتد قائمة الأكثر تعاقداً بإبرام 11 صفقة لكل منهما، بينما حل الظفرة ثالثاً بـ 10 صفقات، في الوقت الذي يسود فيه الهدوء تحركات شباب الأهلي الذي يعد أقل الأندية إبراماً للصفقات الجديدة بـ تعاقدين فقط.



نشاط مكثف للصاعدين



وكان يونايتد الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، ولأول مرة في تاريخه، الأكثر نشاطاً على مستوى تدعيم مختلف الخطوط، بعدما أبرم 11 صفقة شملت لاعبين محليين وأجانب، في محاولة لبناء تشكيلة متوازنة تجمع بين الخبرة والطموح قبل أول ظهور له في دوري الأضواء.



وضمت تعاقدات يونايتد لاعب الوسط اليمني عادل وجدان، والمدافع كوامي أتون، والظهير الدولي بندر الأحبابي، وماجد سرور، وخليل إبراهيم، والحارس راشد سالم، والمدافع سلطان أبو دقن، والمهاجم جوناس نافو، إضافة إلى نجم الرأس الأخضر ويلي سيميدو، والدولي الغابوني شافي بابيكا، والمغربي أنيس كريمي.



وجاء حتا في صدارة الأندية النشطة في الميركاتو، إذ أبرم هو الآخر 11 صفقة، بالتوازي مع الاحتفاظ بمعظم العناصر التي قادته إلى العودة لدوري المحترفين، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار وتجديد الدماء استعداداً لمواجهة تحديات الموسم الجديد.



وشملت أبرز صفقات حتا التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو أنداشيتش، والمدافع الدولي اللبناني محمد الحسيني، والجناح الإسباني بابلو سانشيز، والظهير المغربي سعد فريد، إلى جانب إبراهيم عيسى، وعمر بن سواف، وأدهم خالد، وخالد عبدالله مبارك، وسعيد سليمان، وكاوا باستيان، ودريسا كوليبالي.



واختار الظفرة بدوره تعزيز صفوفه بـ 10 لاعبين، سعياً إلى بناء فريق قادر على تفادي صراع البقاء، مع التركيز على استقطاب عناصر تمتلك خبرات في دوريات مختلفة داخل المنطقة وخارجها.



وضمت قائمة صفقات الظفرة السنغالي دومينيك ميندي، والألباني ريجي لوشكي، والغيني سوري كابا، والبرازيلي أريلسون سامبايو، إلى جانب عيسى الهوتي، ودرامان كوماري، ومحمد إبراهيم، وخالد باوزير، وسلطان الزعابي، والتونسي آدم بن فجرية.



كلباء 8 صفقات



وجاء كلباء بعد الثلاثي الأكثر نشاطاً بإبرام 8 صفقات حتى الآن، شملت عبدالله الرفاعي، وأنطونيو جونيور، ويوسف المهيري، وأديسون سواريز، وكوراي جونتر، وجيريمي بيرو، ومروان فهد، والبرازيلي أنطونيو نيتو.



كما واصل الوصل دعم صفوفه بـ 7 لاعبين، هم عبدالرحمن العامري، ويحيى نادر، وساسا إيكوفيتش، ولياندرو سباداسيو، ويان لاهونا، ورضوان بوبولا، ولوكاس سوزا، في إطار سعيه لاستعادة المنافسة على البطولات المحلية.



وأبرم النصر 7 صفقات أيضاً، تعاقد خلالها مع الروماني ماريوس مارين، وهداف الرأس الأخضر ويسلي ديلجادو، والمغربي نسيم الشاذلي، والإيفواري كريس بيديا، وليونيل وامبا، والبرازيلي جواو موريرا، والأسترالي أيدين هوستيتش.



وعزز عجمان صفوقه بـ 7 لاعبين جدد، هم البرازيليان فيكتور هوجو وجوبسون، وأحمد الزيودي، وعبدالله التميمي، ولورينسي رودريجو، ومحمد جمعة، وسيكو بابا، في إطار تدعيم معظم خطوط الفريق.



صفقات نوعية



ورغم أن الشارقة اكتفى بـ 5 صفقات، فإنها جاءت من العيار الثقيل، يتقدمها هداف الدوري الموسم الماضي التوغولي لابا كودجو، إلى جانب جوليمار جونيور، وآغنير مورا، وشارلز بيكبل، وديني بورجيس.



وينطبق الأمر ذاته على العين، حامل لقب الدوري، الذي أبرم 5 تعاقدات ضمت النمساوي فالنتينو لازارو، واليوناني جورجيوس جياكوماكيس، والصربي جورج سكوكو، والكاميروني بابا إيلو، والبرازيلي ماركوس أندريا مايا، في الوقت الذي استغنى عن نحو 15 لاعباً.



أما الجزيرة، فتعاقد مع 4 لاعبين هم روبين كانيدو، وفيلسيو ميلسون، وأرسين ديستان أوغلو، ونرمين مويكيتش، بينما دعم الوحدة تشكيلته بـ4 لاعبين فقط، هم آشر آجبينون، وفاكوندو إنسفران، وريني ريفاس، وأمان الله مجاهد.



وأجرى كل من بني ياس وخورفكان 5 صفقات، ركزت في جانب كبير منها على الإعارات أو تدعيم مراكز بعينها، مع الحفاظ على الهيكل الرئيسي للفريقين استعداداً لانطلاق الموسم.



وتعاقد بني ياس مع الجناح التركي بوراك إنشي في صفقة انتقال حر، واستعار المهاجم محمد عوض الله من العين، وجدد إعارة سولومون سوسو من العين أيضاً، وضم الكاميروني روكي مارسيانو من عجمان، وجدد إعارة ليونيل فيردي من يونيو سانتافي الأرجنتيني.



أما خورفكان، فضم ساركي من العين على سبيل الإعارة، وجدد إعارة ثنائي الوصل، جيان نغوسيان وأداما ديالو، وتعاقد مع المدافع البرازيلي رافائيل بيريرا، والجامايكي جونيور فليمينغز من عجمان.



ويظل شباب الأهلي الأقل إبراماً للصفقات حتى الآن في الميركاتو الصيفي، مكتفياً بالتعاقد مع الحارس خالد السناني في صفقة انتقال حر والمدافع البرتغالي خورخي فرنانديز (29 عاماً) قادماً من الفتح السعودي.



وينتظر أن تكثف أندية المحترفين تحركاتها مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد، من أجل استكمال النواقص والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وإكمال صفوقها بصفقات نوعية تعزز من طموحاتها في الموسم المقبل، إذ لا تزال العديد من الأندية لم تغلق ملف التعاقدات خاصة في خانة الأجانب.