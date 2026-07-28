العين يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا



حرص الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر الخارجي، بعدما أنهى الفريق المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، والذي أقيم في المغرب، وقبل التوجه إلى إسبانيا لبدء المرحلة الثانية من الإعداد.



وكان العين قبل خاض مرانه الأخير في المغرب، الأحد، قبل أن تغادر البعثة، الاثنين، متوجهة إلى مدينة ألميريا الإسبانية لاستكمال المعسكر الإعدادي.

ويخوض العين في المرحلة الثانية 4 تجارب ودية في إسبانيا، يستهلها بمواجهة إلتشي، اليوم الثلاثاء، ثم يواجه الدرعية السعودي في 2 أغسطس المقبل، وبعدها بـ 3 أيام يلعب مع تولوز الفرنسي، ويختتم المعسكر بمواجهة أوساسونا الإسباني 8 أغسطس المقبل، قبل العودة لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد في الدولة.



من جهة أخرى أعلن النادي إعارة لاعب خط الوسط الروماني، أدريان شوت، إلى نادي ليفادياكوس اليوناني لمدة موسم واحد، بعدما لم ينجح اللاعب في إثبات وجوده في النصف الثاني من الموسم الماضي، على الرغم من الآمال التي كانت معقودة عليه وقت التعاقد.



وقضى شوت 6 أشهر في صفوف العين، إذ كان النادي تعاقد معه في الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى 2028 قادماً من ستيوا بوخارست، قبل أن يعلن العين رسمياً موافقته على الانتقال إلى اليونان على سبيل الإعارة.