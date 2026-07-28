الوحدة يكتفي بـ 3 تجارب ودية في معسكر ألمانيا



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكره الخارجي، الذي أقيم في ألمانيا، واستمر لمدة 20 يوماً، ضمن برنامج تحضيراته استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل.

واكتفى الوحدة خلال المعسكر الأوروبي بخوض 3 تجارب ودية، بعدما كان مقرراً أن يلعب 4 مباريات، عقب إلغاء الودية الأخيرة مع فريق درامشتات الألماني.

وتعادل الوحدة 2-2 في التجربة الأولى بالمعسكر مع فريق تي إس في بوكباك، أحد أندية الدرجة الرابعة، وفاز 4-0 في الودية الثانية على حساب فريق آيخشتات من الدرجة الثالثة، بتوقيع عمر خريبين «هدفين»، والإسباني آرناو براداس، وإبراهيما ديارا.



وفاز الوحدة في التجربة الثالثة والأخيرة 3-2 على فريق فورتسبورغر كيكرز، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الألمانية، إذ سجل ثلاثية الوحدة نجمه وهدافه الدولي السوري عمر خريبين، والمهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، والمدافع الدولي علاء الدين زهير.



وتعود بعثة الوحدة إلى العاصمة أبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته بالمرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد، يوم الجمعة المقبل، تحضيراً لانطلاقة الموسم، الذي يستهله الوحدة بمواجهة عجمان في الجولة الأولى من دوري المحترفين.



وسيخوض الفريق خلال المرحلة الأخيرة من التحضيرات عدداً من المباريات الودية قبل بداية الموسم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البرازيلي شاموسكا، إذ ينتظر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين، لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.