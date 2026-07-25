العين يكتسح أمل الدروة بسداسية في أولى تجاربه بمعسكر المغرب



استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تجاربه الودية بمعسكره الإعدادي الخارجي في مرحلته الأولى بالمغرب، بفوز كبير على فريق أمل الدروة المغربي بسداسية نظيفة، وذلك في أولى محطات تحضيراته للموسم الكروي 2026-2027، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل.



وشهدت الودية تألق الوافد الجديد الكاميروني بابا إيلو، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في ظهوره الأول مع الفريق، بعدما كان قد انضم إلى قلعة «الزعيم» قادماً من نهضة بركان المغربي.





وافتتح بابا إيلو (21 عاماً) التسجيل للعين بعد مرور دقيقة واحدة فقط، وأضاف السنغالي أمادو نيانغ الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يعود إيلو ويسجل الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 42، ثم أكمل «الهاتريك» بعدها بدقيقتين، لينهي العين الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف نظيفة.



واستمر تفوق العين في الشوط الثاني، إذ أحرز البرازيلي جوناتاس سانتوس الهدف الخامس بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط، قبل أن يضيف المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس الهدف السادس في الدقيقة 52، مسجلاً أول أهدافه بقميص الفريق.



وعكست السداسية الأداء الهجومي للفريق في أولى تجاربه، حيث وضح رغبة العناصر الجديدة في إثبات حضورها مبكراً خلال فترة الإعداد والمعسكر الخارجي.



وأعرب بابا إيلو عن سعادته بالبداية القوية له مع العين، رغم أنها مباراة ودية، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً جيداً في أول اختبار ودي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.



وأضاف في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للعين على منصة «إكس»: «اللاعبون سيواصلون العمل والاستفادة من التدريبات والمباريات، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، والفوز يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة».



وشدد المهاجم الكاميروني على ضرورة الحفاظ على التركيز خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يسعون للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية منافسات الدوري.

من جانبه، أعرب عبد الكريم تراوري عن سعادته بارتداء شارة قيادة العين خلال المباراة، معتبراً أن الثقة التي حظي بها تمثل مسؤولية كبيرة.



وأشار تراوري إلى أن الأجواء داخل المعسكر تساعد الفريق على تنفيذ البرنامج الفني بالشكل المطلوب، مؤكداً إدراك اللاعبين لطموحات جماهير العين، وأن الجميع سيبذل أقصى جهوده عند العودة إلى الإمارات، لتقديم موسم يليق بتطلعات النادي وجماهيره ومحبيه.



يشار إلى أن العين يقيم معسكره الخارجي على مرحلتين، حيث المرحلة الأولى في المغرب، والتي تنتهي يوم الاثنين المقبل، بالسفر إلى مدينة ألميريا الإسبانية لخوض المرحلة الثانية من التحضيرات، التي تتضمن 4 مباريات ودية أمام إلتشي الإسباني والدرعية السعودي وتولوز الفرنسي وأوساسونا الإسباني، قبل عودة البعثة إلى الإمارات في التاسع من أغسطس، لمواصلة الاستعدادات للموسم الجديد.