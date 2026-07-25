الظفرة يتعادل سلبياً مع غوريتسا الكرواتي



تعادل الفريق الأول بنادي الظفرة سلبياً مع نظيره إتش إن كيه غوريتسا الكرواتي في أولى تجارب «الفارس» في معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا ضمن تحضيراته للموسم المقبل.



وكان الظفرة قد فضل سياسة الاستقرار على الجهاز الفني بعدما جدد عقد مدربه ألين هوفارت الذي قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي، ونجح في النجاة من الهبوط في الأسبوع الأخير من الدوري.



ونشط الظفرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كثف تحركاته، وأبرم عدداً من الصفقات لدعم صفوفه، وفق رؤية الجهاز الفني، في خطوة تعكس مساعي إدارة النادي لتوفير كل عوامل النجاح للفريق في الموسم المقبل، وعدم تكرار ما حدث في الموسم الأخير.



وضم النادي في الميركاتو البرازيلي أريسلون في فئة المقيمين، قادماً من ضمك السعودي، وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي، قادماً من تراكتور الإيراني، في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع المهاجم سامبايو جالفاو قادماً من سبورت كلوب تورينسي البرازيلي، على سبيل الإعارة.



كما دعم الظفرة صفوفه بلاعب الارتكاز السنغالي دومينيك ميندي، قادماً من الشرطة العراقي، إلى جانب حارس المرمى عيسى الهوتي لاعب كلباء السابق.



ودعم النادي خط هجومه بالتعاقد مع الغيني سوري كابا قادماً من نادي هيفرلي لوفين البلجيكي، حيث يبلغ من العمر 30 عاماً، وقيده ضمن خانة الأجانب، فيما كان ضم المدافع درامان كومار آخر الصفقات، بعدما تعاقد معه النادي على سبيل الإعارة قادماً من نادي العين.