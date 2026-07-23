الوحدة يفوز برباعية على فورتسبورغر كيكرز الألماني



فاز الوحدة على فريق فورتسبورغر كيكرز، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن معسكر الوحدة المقام حالياً في ألمانيا، استعداداً للموسم المقبل.

وتعد الودية هي الثالثة التي يخوضها الوحدة في معسكره الخارجي، بعدما سبق وخاض تجربتين وديتين، تعادل في الأولى وفاز في الثانية.



سجل ثلاثية الوحدة في التجربة الودية الثالثة بالمعسكر نجمه وهدافه الدولي السوري عمر خريبين، والبلجيكي كريستيان بنتيكي، والمدافع علاء الدين زهير.



وكان الوحدة تعادل 2-2 في الودية الأولى مع فريق تي إس في بوكباك، أحد أندية الدرجة الرابعة، وفاز 4-0 في الودية الثانية على حساب فريق آيخشتات من الدرجة الثالثة، بتوقيع عمر خريبين (هدفين)، والإسباني آرناو براداس، وإبراهيما ديارا.



ويسعى الجهاز الفني للوحدة بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا على رفع لياقة اللاعبين البدنية، والوصول للجاهزية الفنية والتكتيكية المطلوبة قبل بدء الموسم الذي ينطلق في 14 أغسطس المقبل.

ويختتم الوحدة معسكره الخارجي في ألمانيا يوم الاثنين المقبل، حيث يخوض تجربة أخيرة أمام فريق درامشتات 98، قبل العودة إلى أبوظبي في اليوم التالي لاستكمال تحضيراته للموسم الجديد.