العين يتعاقد مع البرازيلي ماركوس.. ويواجه تولوز وأوساسونا في المعسكر الخارجي



أعلن نادي العين تعاقده مع المدافع البرازيلي ماركوس أندريا مايا (19 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من أتليتيكو باراناينسي، لقيده ضمن فئة المقيمين، دون الكشف عن مدة العقد، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 3 مع «الزعيم».



وقال مايا في تصريحات نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إنه يشعر بسعادة وحماس كبيرين بعد انضمامه إلى العين، موجهاً الشكر لإدارة النادي والطاقم الذي عمل على إتمام الصفقة.



وأوضح المدافع البرازيلي أنه حرص على التعرف إلى النادي قبل اتخاذ قراره، مشيراً إلى أنه تحدث مع عدد من أصدقائه الذين يلعبون في الإمارات، ونقلوا إليه انطباعات إيجابية، عززت ثقته بالانضمام إلى العين، وخوض أولى تجاربه خارج البرازيل.



وأكد مايا أن طموحه يتمثل في تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات مع العين من أجل إسعاد جماهيره، متعهداً بتقديم أقصى ما لديه من روح قتالية وشغف دفاعاً عن ألوان الفريق.



وواصل العين تعزيز صفوفه بضم ماركوس ضمن تحضيراته استعداداً للموسم الجديد 2026، الذي يسعى من خلاله إلى حصد الألقاب، خصوصاً بعدما حصد ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.



من جهة أخرى تضم قائمة المباريات الودية، التي يخوضها العين في معسكره الخارجي المقام على مرحلتين في المغرب وإسبانيا عدد من التجارب القوية، حيث يلعب مع تولوز الفرنسي وأوساسونا الإسباني.



ويفتتح العين مبارياته الودية، غداً الجمعة، بمواجهة فريق أمل الدورة المغربي، وذلك عند التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، خلال المرحلة الأولى من المعسكر المقامة في المغرب، والتي تستمر حتى 27 يوليو الجاري.



وكان الجهاز الفني لفريق العين، بقادة فلاديمير إيفيتش، قد أجرى تعديلات على برنامج المباريات الودية، بعدما تقرر استبدال المواجهة التي كانت مقررة أمام اتحاد تواركة المغربي، بمباراة فريق أملا لدورة.



وتتوجه بعثة الفريق إلى مدينة ألميريا الإسبانية يوم 27 يوليو الجاري، لاستكمال برنامج الإعداد بالمرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، يخوض خلالها الفريق في إسبانيا 4 تجارب ودية.



وتنطلق الوديات في المرحلة الثانية بمواجهة إلتشي الإسباني يوم 28 يوليو، ثم يواجه الدرعية السعودي في 2 أغسطس المقبل، وبعدها بـ 3 أيام يلعب مع تولوز الفرنسي، ويختتم المعسكر بمواجهة أوساسونا الإسباني 8 أغسطس المقبل، قبل العودة لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد في الدولة.