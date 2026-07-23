الجزيرة يضم المدافع البوسني مويكيتش مقابل مليون يورو



أعلن الجزيرة تعاقده رسمياً مع المدافع البوسني نرمين مويكيتش (22 عاماً)، قادماً من نادي إف كي سراييفو، وقيده في فئة المقيمين، وذلك لتعزيز صفوف الفريق ضمن تحضيراته للموسم المقبل.



وكان الجزيرة قد توصل إلى اتفاق مع النادي البوسني على انتقال اللاعب إلى صفوف «فخر أبوظبي» في الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قدرت قيمتها بمبلغ مليون يورو، وفق تقارير بوسنية، إلى جانب حصول نادي سراييفو على نسبة 20 % من إعادة بيع اللاعب.



ويعد تعاقد الجزيرة مع مويكيتش من أبرز التعاقدات في الفترة الأخيرة، إذ يتميز اللاعب الشاب الذي يلعب في مركز قلب الدفاع ببنية جسمانية قوية، وقدرة على بناء اللعب، وهي ما حدده الجزيرة في صفقاته مع اللاعبين الشباب تمهيداً لبناء فريق قوي للمستقبل.



وبدأ مويكيتش مشواره في المراحل السنية في نادي سراييفو إلى أن صعد إلى الفريق الأول، وبات أحد العناصر الأساسية، كما انضم إلى منتخبات الفئات السنية في البوسنة والهرسك، ويضع الجزيرة عليه آمالاً كبيرة في الظهور بشكل مميز مع الفريق في الموسم المقبل.



من جهة أخرى يواصل الجزيرة تحضيراته الجدية في معسكره الخارجي المقام في هولندا، إذ واصل الفريق تدريباته تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الذي يسعى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب التركيز على الجوانب الفنية خلال الفترة المقبلة.



وخاض الجزيرة خلال معسكره الخارجي 4 مباريات ودية، الأولى أمام إف سي إس بي الروماني، وخسرها الجزيرة 0-1، وفاز في الودية الثانية على حساب زفوله الهولندي بهدف دون رد، وتعادل في التجربة الثالثة مع شارلروا البلجيكي 1-1، قبل أن يفوز على فيتسه الهولندي بهدفين مقابل هدف في التجربة الرابعة.