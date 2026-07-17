بني ياس يجدد إعارة الأرجنتيني ليونيل فيردي



جدد نادي بني ياس إعارة الأرجنتيني ليونيل فيردي لاعب يونيون دي سانتا في الأرجنتيني حتى نهاية الموسم المقبل، واستمرار تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين، ضمن مساعيه لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.



وكان بني ياس ضم فيردي الذي يبلغ من العمر 21 عاماً خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر فبراير الماضي، وظهر اللاعب بصورة جيدة في المباريات التي شارك بها مع «السماوي»، حيث يعد من المواهب الشابة، ما دفع إدارة شركة كرة القدم لتجديد إعارته.



ويلعب فيردي كصانع ألعاب، وسبق أن خاض تجربة مع نادي سيسكا موسكو الروسي، إلى جانب مشاركته مع فريقه في الدوري الأرجنتيني قبل الانضمام إلى بني ياس.



ووقع اللاعب على عقود تجديد إعارته بحضور صقر المسكري، المدير التنفيذي لشركة نادي بني ياس لكرة القدم، ورحب بمواصلة اللاعب مشواره مع الفريق، متمنياً له التوفيق واستمرار تقديم الإضافة الفنية خلال الموسم المقبل.



وعلى صعيد التحضيرات، حقق الفريق فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق أكاديمية إيغاليتي، في مستهل مباريات بني ياس الودية في معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا.



وسجل أهداف «السماوي» في الودية ليونيل فيردي (هدفين)، ومحمد عوضالله الذي كان قد ضمه النادي قادماً من العين.