بني ياس يعزز صفوفه بلاعب تركي



واصل بني ياس تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية بعدما عزز صفوفه بضم الجناح التركي بوراك إنشي، لاعب الأخدود السعودي السابق، وذلك في صفقة انتقال حر، في إطار مساعيه لتدعيم صفوف الفريق الأول للموسم المقبل.



وسيتم قيد اللاعب الجديد ضمن فئة اللاعبين المقيمين، إذ جرى توقيع العقود بحضور أحمد الجابري، عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم.



ويبلغ بوراك إنشي 22 عاماً، ويتميز بإجادته اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ويعد من العناصر الشابة الواعدة، ويأمل السماوي أن يشكل إضافة هجومية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تجربته بالموسم الماضي في دوري روشن السعودي.



وتعد صفقة بوراك الثالثة، التي يبرمها بني ياس خلال الانتقالات الصيفية، بعدما كان تعاقد مع المهاجم الكاميروني روكي مرسيانو، ومحمد عوض الله قادماً من نادي العين، كما حرص بني ياس على دعم استقرار الفريق بركائزه الأساسية منذ سنوات بعد أن جدد عقد قائد الفريق فواز عوانة، والحارس صاحب الخبرة محمد خلف.