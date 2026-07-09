الوحدة يضم الفنزويلي ريفاس



أعلن نادي الوحدة تعاقده مع الفنزويلي رينيه ريفاس (23 عاماً) قادماً من التعاون السعودي، في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.



وجاء التعاقد مع ريفاس الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر لقيده في فئة اللاعبين المقيمين، وذلك بعد رحيل روبن فيليب الذي انتقل إلى الجزيرة، بعدما كان اللاعب قد طلب الرحيل عن «العنابي».



ولعب ريفاس في الموسم الماضي مع نادي كلباء معاراً من التعاون، قبل أن يتعاقد معه الوحدة بشراء عقده من النادي السعودي.



وتعد صفقة ريفاس هي الثالثة التي يبرمها الوحدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق للموسم المقبل.